Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса у зловживаннях із державною землею та вимаганні коштів. За словами Дуки, йдеться про зафіксований епізод протиправних дій керівника антикорупційного відомства.

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Відповідну заяву генерал зробив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у середу, 18 листопада.

"Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом в земельній сфері, торгував державною землею. Вимагав за це кошти", – заявив Сергій Дука.

Таким чином, генерал СБУ публічно висунув звинувачення на адресу чинного директора НАБУ, поставивши питання про необхідність перевірки обставин можливих корупційних правопорушень за його участю.

Засідання ТСК Верховної Ради стало майданчиком для публічного викладення позиції Дуки щодо діяльності керівництва антикорупційних органів.

Раніше Дука заявляв, що кримінальне переслідування проти нього з боку НАБУ та САП може бути пов'язане з його діяльністю щодо документування ймовірних правопорушень посадовців антикорупційних органів. Він називав справу проти себе помстою та пропонував керівництву НАБУ і САП відкриту публічну дискусію.

Нагадаємо, що Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.

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6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту та визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень.

13 листопада за Дуку внесли повну суму застави. Того ж дня генерала випустили із СІЗО.

Після звільнення з СІЗО генерал Сергій Дука подякував тим, хто брав участь у зборі коштів на його заставу. Також він заявив, що не вчиняв злочинів, у яких його підозрюють. За його словами, це є "помстою керівників антикорупційних органів" за його діяльність із документування ймовірних порушень в антикорупційних органах.

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Він зробив гучні заяви про НАБУ. Зокрема Дука заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, витік службових матеріалів та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП.