В Україні судитимуть п’ятьох учасників української гілки міжнародної злочинної організації, яка викрадала дорогі автомобілі в країнах ЄС. За даними слідства, учасники схеми оформлювали оренду елітних машин за підробленими документами, після чого переправляли їх для продажу, легалізації або розбору на запчастини.

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Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України. Зазначається, що учасників української гілки міжнародної злочинної організації викрили у Франції.

Як працювала схема

Загалом міжнародна мережа складалася з понад 50 людей із різних країн, а викрадені автомобілі після зміни їхніх ідентифікаційних даних та переобладнання продавали, зокрема, на ринках Близького Сходу та Азії.

Учасники української гілки діяли у Франції.

За даними слідства, із грудня 2022 року до травня 2023 року учасники української ланки за підробленими посвідченнями водія орендували дорогі автомобілі французьких прокатних компаній, але повертати машини ніхто не збирався.

Після отримання авто їх передавали іншим учасникам схеми. Ті змінювали ідентифікаційні дані машин, номери двигунів та інші характеристики, а також блокували GPS-сигнали, щоб ускладнити їх пошук.

Далі викрадені автомобілі перевозили до спеціально обладнаних місць. Там їх могли переобладнати, підготувати до продажу або розібрати на запчастини. Частину машин продавали як нібито нові в країнах Близького Сходу та Азії, а виконавцям після повернення в Україну платили за роботу.

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У межах українського провадження правоохоронці встановили незаконне заволодіння у Франції щонайменше п’ятьма автомобілями: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i та BMW 530 XDrive.

Міжнародна спецоперація "Матадор"

Щоб зупинити діяльність міжнародної мережі правоохоронці кількох країн разом із Європолом провели спецоперацію "Матадор".

Головні історії дня

Перший етап відбувся навесні 2024 року. У Франції, Іспанії, Німеччині, Латвії та Україні правоохоронці затримали основних організаторів схеми, серед яких були громадяни різних країн, зокрема України. За даними Нацполіції, тоді вдалося ліквідувати центральну ланку, яка займалася логістикою, легалізацією викрадених автомобілів та їхнім подальшим продажем.

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У травні 2024 року в межах операції правоохоронці провели близько 70 обшуків у Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччині та Україні.

Другий етап стосувався безпосередньо української ланки. В Україні провели десятки обшуків та встановили осіб, які координували роботу цієї групи, забезпечували завербованих учасників підробленими документами, шукали й бронювали автомобілі, а також супроводжували виконавців під час поїздок за кордон.

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У жовтні 2025 року фігурантам повідомили про підозру.

Справу передали до суду

7 вересня 2026 року досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників української гілки міжнародної злочинної організації скерували до суду.

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Їм інкримінують пособництво у незаконному заволодінні транспортними засобами, вчиненому організованою групою, а також організацію виготовлення та використання підроблених документів (за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Українським фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр, який діяв у Києві та виманював у громадян США гроші через фейкові інвестиції в криптовалюту та акції. Шахраї ошукали американців на понад 500 тисяч доларів.

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