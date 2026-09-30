Виконували завдання ФСБ у шести областях: в Україні викрили агентурну пару з Донеччини. Фото
В Україні до довічного ув'язнення засудили двох жителів Донеччини, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Подружжя на замовлення ФСБ збирало дані про об’єкти ППО та критичну інфраструктуру у шести областях.
Отриману інформацію ворог використовував для підготовки ракетних ударів. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Донецька обласна прокуратура довела в суді причетність двох жителів регіону до співпраці з російськими спецслужбами. 29-річного чоловіка та його 36-річну співмешканку визнали винними у державній зраді, а жінку додатково засудили за легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
За матеріалами справи, восени 2023 року мешканець Краматорська, раніше тричі судимий за майнові злочини, вийшов на зв’язок з представником російської спецслужби через Telegram.
За винагороду у 200 доларів він передав йому дані про наслідки ракетно-бомбового удару по об’єктах інфраструктури.
"У квітні 2024 року він погодився постійно виконувати завдання ФСБ РФ за гроші. Перебуваючи в СІЗО у справі про крадіжку навушників, чоловік залучив до співпраці свою співмешканку та проінструктував її. Після його виходу з-під варти вони разом виконували завдання куратора у Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Черкаській та Сумській областях", – йдеться у повідомленні.
За завданням куратора спільники купували телефони та використовували їх як камери спостереження. Пристрої встановлювали в орендованих квартирах біля вікон із видом на важливі для росіян об'єкти, підключали до акумуляторів і налаштовували для безперервної передачі даних.
На телефонах також було активовано віддалений доступ для стеження в режимі реального часу. За деякими переданими координатами, зокрема щодо території Київської ГЕС, згодом було завдано ракетних ударів.
Подібним способом агенти облаштували схованку з підготовленим обладнанням на одній із трас у Краматорському районі. Звідти вони фіксували на фото та відео об’єкти ППО, гідроелектростанції та підприємства, після чого передавали зібрані матеріали російському куратору.
"Загалом задокументовано 27 епізодів злочинної діяльності. За допомогу державі-агресору засуджені отримали понад 1,2 млн грн. Частину цих коштів жінка витратила, зокрема, на придбання будинку на Донеччині", – зазначається у повідомленні.
Суд визнав фігурантів винними у державній зраді, вчиненій групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) та у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209).
Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ затримала російського агента, який причетний до коригування ворожих ударів по Слов'янську. Відомо, що зрадник обіймав посаду інженера місцевої тепломережі.. Чоловіку загрожує довічне перебування під вартою.
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