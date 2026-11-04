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"Видавали себе за медиків": СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
1,2 т.
"Видавали себе за медиків": СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото
СБУ затримала організаторів заворушень. Джерело: СБУ

У селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині затримали трьох організаторів заворушень, які відбулися 2 листопада. Їм повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Сил оборони та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення українських військових формувань.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ) в офіційному Telegram-каналі. У відомстві також розкрили подробиці підготовки провокації та дії її учасників.

''Видавали себе за медиків'': СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

Правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до організації заворушень. Джерело: СБУ

''Видавали себе за медиків'': СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

Затримана Валентина Молода у суді. Джерело: СБУ

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За даними слідства, одна з організаторок – жителька Київської області – діяла за грошову винагороду та спровокувала сутички поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії України.

30 жовтня жінка отримала замовлення від іншої мешканки столичного регіону. За задумом, вона мала вивезти військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації під виглядом надання йому невідкладної медичної допомоги.

Для цього фігурантка видала себе за медика та використала приватний автомобіль, який не належав жодному медичному закладу України. Вона також залучила знайомого, який за грошову винагороду погодився зіграти роль фельдшера під час вивезення військового.

Як задокументували співробітники СБУ, напередодні сутичок чоловік провів дорозвідку поблизу пункту тимчасового розташування підрозділу Нацгвардії.

За даними слідства, 2 листопада псевдомедик перебувала біля пункту дислокації Нацгвардії та поширювала в соціальних мережах маніпулятивну інформацію. У такий спосіб вона намагалася викликати суспільний резонанс і спонукати людей до заворушень. У результаті відбулися сутички та було створено перешкоди для законної діяльності Сил оборони.

Під час огляду мобільного телефона жінки правоохоронці виявили листування з третіми особами, у якому обговорювали сценарії несанкціонованих акцій проти українських військовослужбовців.

''Видавали себе за медиків'': СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

На оприлюднених скриншотах – листування організаторів заворушень. Джерело: СБУ

''Видавали себе за медиків'': СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

СБУ показала переписку, у якій обговорювали сценарії провокацій. Джерело: СБУ

Крім того, затримали ще одну учасницю сутичок. За даними СБУ, вона закликала блокувати та пошкоджувати автобус Національної гвардії.

''Видавали себе за медиків'': СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

СБУ оприлюднила листування фігурантів справи. Джерело: СБУ

''Видавали себе за медиків'': СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото

Правоохоронці показали переписку щодо підготовки провокацій. Джерело: СБУ

За результатами розслідування трьом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;
  • ч. 2 ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в умовах воєнного стану.

Наразі СБУ звернулася до суду з клопотаннями про обрання трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці також планують повідомити про підозру активній учасниці заворушень і притягнути до відповідальності всіх інших осіб, причетних до провокацій.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада в мережі з'явилися повідомлення про нібито викрадення людей військовими у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Автори дописів стверджували, що близько 40 осіб утримують у підвалі приватного будинку, а одна людина нібито загинула.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що будинок був пунктом тимчасового розміщення військовослужбовців. Туди доправляли мобілізованих після проходження ТЦК та СП для оформлення документів і перевірок перед відправленням до навчального центру.

Під час інциденту лунали постріли та застосовували газ. Деякі присутні кидали різні предмети у військових і правоохоронців, а також пошкоджували автомобілі.

Як писав OBOZ.UA, після сутичок поліція затримала жінку в медичній формі, яка видавала себе за медикиню, та водія швидкої допомоги. За даними правоохоронців,обоє не мали стосунку до медицини, а автомобіль використовували без дозволу колишнього власника клініки.

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