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"Всі розуміли, що застава буде": адвокат арештованого генерала Дуки підтвердив, що в СБУ збирають гроші на його заставу

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read3 хв
216
"Всі розуміли, що застава буде": адвокат арештованого генерала Дуки підтвердив, що в СБУ збирають гроші на його заставу
Адвокат арештованого генерала Дуки підтвердив, що в СБУ збирають гроші на його заставу. Джерело: Суспільне Новини/Станіслав Свирид/ колаж OBOZ.UA

Адвокат генерала СБУ Сергія Дуки підтвердив, що у Службі безпеки збирають гроші на заставу для його клієнта. Проте зазначив, що фіксованої суми "добровільної пожертви" немає.

Про це адвокат Юрій Сухов повідомив в ефірі "Бутусов плюс". Сергія Дуку відправили під варту в межах операції "Карфаген" та визначили йому суму застави 65 мільйонів гривень.

Що відомо

Адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив інформацію, що у Службі безпеки збирають гроші на заставу для його клієнта. Втім, він зауважив, що це добровільна справа і фіксованого "прайсу" пожертви немає.  

"Глобально – це справді правда. Я трошки знаю про цю ситуацію. Справді, всі розуміли, що застава буде. Справді, в центральному апараті Служби безпеки об'єдналися, щоб допомагати, якщо буде застава. Це є абсолютно добровільна справа. Неочікувано для працівників центрального апарату почали надходити дзвінки з регіональних підрозділів і працівники сказали: "Ми також хочемо взяти участь і ми підтримуємо нашого генерала", – сказав Сухов.

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Ведуча Ірина Ромалійська спитала, звідки у співробітників СБУ по 50 000 чи 150 000 тисяч гривень – адже саме стільки, за інформацією медіа, збирають на заставу для Дуки, сума якої становить 65 мільйонів гривень. Адвокат відповів, що не знає, які зарплати у співробітників СБУ, проте заявив, що "у НАБУ заробітна плата від 100 000 на місяць і вище". Тож 50 000, на його думку, він вважає "прийнятною" сумою. Проте наголосив, що зобов'язань ніяких немає.

"Але принципово, що немає ніякої команди, немає ніяких зобов'язань. Це однозначно", – додав він.

На запитання ведучої, яку суму вже вдалося зібрати, адвокат Дуки відповів, що не знає. Він зауважив, що така інформація є тільки в державному казначействі, яке не працює у вихідні.

"І ще невідомо, чи пропустили ці гроші банки. Бо тут є ще питання дуже великі", – підсумував Сухов.

Що передувало

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до співробітника СБУ і зіткнулися зі збройним протистоянням. Високопосадовець СБУ погрожував застосуванням зброї та перешкоджав проведенню обшуку. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Пізніше стало відомо, що співробітники НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку.

У НАБУ повідомили, що спільно з САП викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, скоєння злочинів у сфері економіки, а також проти життя та здоров'я людей.

За даними слідства, незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОДП, яким систематично надавали неправомірну вигоду.

Під час обшуку перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал Сергій Дука погрожував детективам Національного антикорупційного бюро України пістолетом і знищував техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися евакуювати посадовця, що могло призвести до збройного зіткнення між правоохоронцями.

Так, коли один зі спецпризначенців НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. Водночас у вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам Дука вийшов до вікна другого поверху з пістолетом у руках.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Сергію Дуці. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 мільйонів гривень.У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки.

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