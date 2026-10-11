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Водії масово паркуються на місцях для осіб з інвалідністю: ветеран показав кричущі випадки. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Водії масово паркуються на місцях для осіб з інвалідністю: ветеран показав кричущі випадки. Відео
Автор відео наголошує на необхідності притягувати порушників до відповідальності. Джерело: OBOZ.UA

Штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю варто підвищити до 100 тисяч гривень, аби водії нарешті перестали ігнорувати правила. В Одесі сталося кілька кричущих випадків, коли порушники вигадували виправдання, аби уникнути відповідальності.

Один водій раптово згадав про дружину, якій нібито належить автомобіль, а інший заявив про інвалідність, але не зміг одразу підтвердити її документами. Відповідні відео показав ветеран Андрій Кривонос.

Водій заявив, що автомобіль належить дружині

В одній із ситуацій водій залишив автомобіль на місці для людей з інвалідністю. Спочатку він пояснював, що припаркувався лише на дві хвилини, а потім запропонував просто від'їхати. Та щойно чоловік почув про штраф, з'явилася нова версія: автомобіль нібито належить його дружині.

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Покликати дружину водій не зміг, пояснивши, що вона далеко, а телефон у неї кнопковий. Ветеран вважає, що чоловік спробував скористатися прогалинами в законодавстві, аби уникнути відповідальності.

Автор відео заявив, що планує отримати записи з камер спостереження та домогтися притягнення водія до відповідальності. Він закликав надати ситуації розголосу, щоб поліція довела справу до логічного завершення.

Водій заявив про інвалідність, але не зміг підтвердити її

В іншому випадку чоловік, який припаркувався на відповідному місці, на запитання про інвалідність відповів ствердно. Однак, коли його попросили показати документи, заявив, що забув їх удома.

За словами ветерана, згодом водій усе ж пред'явив документи, які, як стверджує автор відео, показали, що він не має інвалідності. Пасажирка чоловіка теж не залишилася осторонь і дорікнула ветерану російською: "Это ему в субботу нечем заняться, ходит тут".

Водії виправдовуються, що зупинилися на хвилину

Ветеран розповів і про інші випадки, коли водії займають місця для людей з інвалідністю, виправдовуючись тим, що їм потрібно лише на хвилину. Коли ж ветеран або людина з інвалідністю роблять зауваження, замість вибачень можуть почути зневажливі слова та нецензурну лайку. 

Автор відео наголошує на необхідності притягувати порушників до відповідальності. На його думку, проблему не вирішити, поки водії вважатимуть, що можуть зайняти чуже місце, вигадати виправдання й без наслідків поїхати далі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні поки не підвищуватимуть штрафи за перевищення швидкості, адже у парламенті не набралось достатньо голосів за законопроєкт, який посилював відповідальність водіїв. Тож у 2026 році продовжать діяти чинні розміри: 340 грн за перевищення більш як на 20 км/год і 1700 грн за перевищення більш як на 50 км/год.

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