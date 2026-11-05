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Водія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
225
Водія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи
Затриманий чоловік. Джерело: Суспільне Новини.

Водія автомобіля швидкої допомоги Віктора Єна, який привіз медика Валентину Молоду на місце подій у Петропавлівській Борщагівці, взяли під варту без права внесення застави. Сам чоловік заперечує свою причетність до протиправних дій і наполягає, що є свідком у справі.

Відповідне рішення суд ухвалив 5 листопада. Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного" із зали суду.

Новина доповнюється…

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