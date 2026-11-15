Військовий Олександр Бабак закликав до прозорого розслідування фактів, озвучених генералом Дукою

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на медицину для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 49 тис.грнПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюУ SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разуУ SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разуІталія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвалиІталія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвалиІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиУкраїнським пенсіонерам можуть доплачувати майже 6 тис.грн щомісяця: хто має право на надбавкуОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеДе дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Джиму "виключили" зі збірної УкраїниДжиму "виключили" зі збірної УкраїниРосія атакувала автосалони Mercedes-Benz в Одесі і Volkswagen під Києвом: що відомоРосія атакувала автосалони Mercedes-Benz в Одесі і Volkswagen під Києвом: що відомоУкраїна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіянУкраїна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Військовий Олександр Бабак закликав до прозорого розслідування фактів, озвучених генералом Дукою

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
1,7 т.
Військовий Олександр Бабак закликав до прозорого розслідування фактів, озвучених генералом Дукою
Дука закликав Раду створити ТСК для перевірки діяльності НАБУ і САП. Джерело: OBOZ.UA

Брифінг генерала Сергія Дуки під стінами Лук’янівського СІЗО був насичений різкими і дуже цікавими сигналами. Заяви генерала СБУ Сергія Дуки, зроблені під час брифінгу біля Лук’янівського СІЗО, потребують ретельної перевірки, прозорого розслідування та публічного звіту про його результати.

Про це написав у Facebook політичний експерт та військовий Олександр Бабак.

Вже не можна замітати все під "ковдру" обмежуючись внутрішніми службовими розслідуваннями. Тим більше, не можна цю проблеми ігнорувати просто спостерігаючи за перепалками у ЗМІ і сподіваючись, що якось це напруження само-собою зникне.

Ситуація потребує політичного втручання. І вимога генерала СБУ Дуки про створення парламентської ТСК, яка б розслідувала викладені ним факти, теж може бути реалізована. Головне, щоб до цієї комісії увійшли представники усіх фракцій. В тому числі опозиційних.

Читайте також
Анна ПавловаАнна Павлова
4,3 т.
Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео
4,3 т.
Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,3 т.
СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав "відкати" з виплат за знищену техніку окупантів. Фото
1,3 т.
СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав "відкати" з виплат за знищену техніку окупантів. Фото
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
3,2 т.
СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи "Карфаген": деталі
3,2 т.
СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи "Карфаген": деталі

Враховуючи, що довіра до парламенту в суспільстві, м’яко кажучи, не висока до роботи ТСК тоді мають бути залучені представники громадськості. І це точно повинні бути не крикуни-активісти. Вони вже набили оскомину своїми постійними галасливими і часто безпідставними звинуваченнями всіх навколо, хто їм не подобається.

Потрібно залучати представників ветеранських організацій, авторитетних військових, які справді воювали, і експертів в галузі кримінально-процесуального права. Висновки ТСК мають отримати суспільну довіру.

Все, більше не можна заливати інфо-простір поспіхом знятими "кримінальними трилерами". Потрібно хоч одну справу довести до кінця. Найбільше суспільство дратують історії, коли із затримання робиться шоу, а через декілька місяців справу тихесенько закривають.

Цих шоу ми вже бачили сотні, а конкретних посадок – жодної! Ось це і є дискримінація правоохоронної та судової системи.

Бо виходить, що нам показали шоу, одні отримали медальки, інші матеріальні вигоди, а на ситуацію це взагалі ніяк не вплинуло – переконаний О.Бабак.

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!