Військовий Олександр Бабак закликав до прозорого розслідування фактів, озвучених генералом Дукою

Брифінг генерала Сергія Дуки під стінами Лук’янівського СІЗО був насичений різкими і дуже цікавими сигналами. Заяви генерала СБУ Сергія Дуки, зроблені під час брифінгу біля Лук’янівського СІЗО, потребують ретельної перевірки, прозорого розслідування та публічного звіту про його результати.

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Про це написав у Facebook політичний експерт та військовий Олександр Бабак.

Вже не можна замітати все під "ковдру" обмежуючись внутрішніми службовими розслідуваннями. Тим більше, не можна цю проблеми ігнорувати просто спостерігаючи за перепалками у ЗМІ і сподіваючись, що якось це напруження само-собою зникне.

Ситуація потребує політичного втручання. І вимога генерала СБУ Дуки про створення парламентської ТСК, яка б розслідувала викладені ним факти, теж може бути реалізована. Головне, щоб до цієї комісії увійшли представники усіх фракцій. В тому числі опозиційних.

Враховуючи, що довіра до парламенту в суспільстві, м’яко кажучи, не висока до роботи ТСК тоді мають бути залучені представники громадськості. І це точно повинні бути не крикуни-активісти. Вони вже набили оскомину своїми постійними галасливими і часто безпідставними звинуваченнями всіх навколо, хто їм не подобається.

Потрібно залучати представників ветеранських організацій, авторитетних військових, які справді воювали, і експертів в галузі кримінально-процесуального права. Висновки ТСК мають отримати суспільну довіру.

Все, більше не можна заливати інфо-простір поспіхом знятими "кримінальними трилерами". Потрібно хоч одну справу довести до кінця. Найбільше суспільство дратують історії, коли із затримання робиться шоу, а через декілька місяців справу тихесенько закривають.

Цих шоу ми вже бачили сотні, а конкретних посадок – жодної! Ось це і є дискримінація правоохоронної та судової системи.

Бо виходить, що нам показали шоу, одні отримали медальки, інші матеріальні вигоди, а на ситуацію це взагалі ніяк не вплинуло – переконаний О.Бабак.