Вілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима Кутерги

Хоча колишнього главу Бюро економічної безпеки, прокурора Максима Кутергу вже звільнили з посаду заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури, в його кар’єрі вже були випадки судового поновлення в посаді. Так чи так, проте Національне агентство з питань запобігання корупції вже розпочало моніторинг способу життя прокурора.

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В НАЗК звернули увагу на Кутергу після розслідування українського мовника. В Агентстві стверджують, що моніторинг способу життя прокурора триває.

Кар’єрний шлях посадовця

Максим Кутерга працював у правоохоронних органах понад два десятиліття. У системі Міністерства внутрішніх справ він працював у 2004-2015 роках, після чого перейшов до органів прокуратури.

Що показово: у 2019 році Кутерга не пройшов атестацію прокурорів. Атестаційна комісія ухвалила рішення про його невідповідність займаній посаді, а тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив посадовця.

Та Кутерга оскаржив звільнення в суді, і вже влітку 2020 року судді постановили поновити прокурора на посаді та й виплатити йому понад 300 тисяч гривень за нібито вимушені прогули.

В Бюро економічної безпеки Кутерга перейшов у 2022 році – спочатку очолив столичне теруправління, а згодом став заступником директора Бюро.

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Навесні 2025 року Кутерга навіть виконував обов’язки директора БЕБ, однак пробув на цій посаді менше місяця.

Після БЕБ, вже у вересні 2025 року він отримав нове призначення. Кутерга став заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури. На цій посаді він працював до жовтня поточного року.

Чому саме прокурора було звільнено, наразі невідомо.

Головні історії дня

Декларація прокурора

У декларації за минулий рік Кутерга вказав нерухомість дружини в Підгірцях, автомобіль Porsche Cayenne та загальні мільйонні доходи родини.

Зокрема, у власності його дружини Анастасії є земельна ділянка площею 658 кв. м. (придбана в липні 2024 року за 239 тис. грн.), де розташовано незавершений житловий будинок (право на який дружина прокурора набула в серпні того ж року).

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Прокурорське авто – Porsche Cayenne 2019 року випуску, – також записано на дружину. Анастасія нібито придбала його у квітні 2024-го за 2,73 млн гривень.

Причому загальний заробіток за 2025 рік Анастасії від підприємницької діяльності становив понад 5,45 млн грн. Це вдвічі більше, ніж заробив сам Максим Кутерга – посадовець задекларував лише 2,3 млн гривень доходу.

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Котедж у Підгірцях

Коли Анастасія придбала за 240 тисяч гривень шість з половиною соток у Підгірцях, на придбаній землі вже був розташований двоповерховий будинок площею близько 170 квадратних метрів. За припущеннями рієлторів, такий будинок із ділянкою міг коштувати мінімум 250 тисяч – і не гривень, а доларів.

У прокуратурі за місцем роботи Максима Кутерги стверджували, що кошти на придбання земельної ділянки дружина прокурора отримала від підприємницької діяльності. Водночас ФОП вона зареєструвала лише в липні 2024 року.

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Також не зовсім зрозуміло, звідки з’явилися гроші на майно у тещі прокурора Наталії Сунцової. З 2019 по 2024 вона отримала права на три об’єкти нерухомості, які ріелтори оцінюють у десятки, а один – у понад сто тисяч доларів. Це – при тому, що Наталія Сунцова працювала просто завідувачкою аптеки.

Як повідомляв OBOZ.UA, рівно рік тому НАБУ та САП презентували гучну операцію "Мідас". Це масштабне антикорупційне розслідування щодо корупційних схем та розкрадання коштів у сфері енергетики України, зокрема НАЕК "Енергоатом".

Розслідування тривало 15 місяців, а офіційно про нього було оголошено 10 листопада 2025 року. Проте станом на зараз "немає жодного обвинувального вироку у справі", а "всі відомі фігуранти вже поза СІЗО", говорить адвокат Ростислав Кравець.