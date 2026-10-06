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Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 1,2 т.
Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото
Пінчук віддав бойовий наказ завдати удару ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Києві

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру командувачу Чорноморського флоту РФ Сергію Пінчуку. За даними слідства, у 2024 році він віддав бойовий наказ завдати удару ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Києві.

Внаслідок атаки тоді загинули 13 людей, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомила пресслужба СБУ та ОГП.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача Чорноморського флоту РФ, який вчинив воєнний злочин проти цивільного населення України", – йдеться у повідомленні.

Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото

Співробітники СБУ заочно оголосили Сергію Пінчуку про підозру. Джерело: t.me/SBUkr/18758

Атака, організована Пінчуком, забрала життя 13 осіб

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За даними слідства, 8 липня 2024 року Сергій Пінчук організував ракетний удар по багатоквартирному будинку в Києві, атакувавши крилатими ракетами 3М-14 "Калібр".

Унаслідок влучання було зруйновано один із під’їздів житлового будинку. Загинули 13 людей, зокрема п’ятеро дітей (брат і сестра 8 і 10 років, брат і сестра 8 і 14 років та 17-річна дівчина).

"За матеріалами справи, обстріл цивільного об’єкта відбувся на підставі бойового наказу за підписом Пінчука", – зазначається у повідомленні.

Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото

Ракетний удар по Києву влітку 2024 року. Джерело: КМДА

Для атаки по столиці російські окупанти випустили 10 ракет із фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна Б-261 "Великий Новгород", які перебували в акваторії Чорного моря.

Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото

Пінчук організував ракетний удар по багатоквартирному будинку в Києві. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Слідство наголосили, що такі дії російського адмірала є грубим порушенням статті 147 Четвертої Женевської конвенції, яка передбачає захист цивільного населення під час війни.

Співробітники СБУ заочно оголосили Сергію Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, що було поєднане з умисним вбивством, вчиненим групою осіб за попередньою змовою.

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його та спільників до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона зібрала докази проти генерал-майора Олександра Новікова, який очолює управління будівництва розвитку систем БпЛА Генштабу Збройних сил РФ. За даними кіберфахівців і слідчих СБУ, посадовець був причетний до організації масованих атак по енергетичних об'єктах і газотранспортній системі України.

Як писав OBOZ.UA, СБУ повідомила про підозру вісьмом представникам вищого військового командування РФ, причетним до ракетного удару по Сумах у 2025 році. Йдеться про атаку, здійснену у Вербну неділю, яка призвела до численних жертв серед цивільного населення.

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