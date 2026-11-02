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ВАКС засудив ексзаступницю голови ДМС Пімахову до дев’яти років тюрми: деталі справи

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
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ВАКС засудив ексзаступницю голови ДМС Пімахову до дев’яти років тюрми: деталі справи
Її визнали винною в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Джерело: Facebook/Dina Pimakhova

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій. Її визнали винною в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Експосадовиці призначили дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ВАКС оголосив вирок Пімаховій 2 листопада 2026 року, у якому визнав колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби України винною у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Її дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Деталі справи

За матеріалами слідства, у червні 2017 року посадовиця запропонувала допомогти громадянину В’єтнаму отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні строком на рік із можливістю продовження до трьох років. За сприяння в оформленні документа вона попросила 1800 доларів США.

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У серпні того ж року експосадовиця запропонувала допомогти громадянину Ірану набути українського громадянства за територіальним походженням. Для цього мали використати завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких чоловік міг отримати внутрішній та закордонний паспорти України. За організацію процедури вона запросила уже 30 тисяч доларів США.

Яке покарання призначили експосадовиці

"Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, зазначені у п. 1, пп. "а", "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", окрім виборних, на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна", – йдеться у повідомленні.

Рішення набуде чинності через 30 днів після оголошення, якщо протягом цього строку його не оскаржать в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у грудні 2019 року САП оголосила підозру Діні Пімаховій у справі про хабарництво. Колишній чиновниці інкримінували "прийняття посадовою особою пропозиції або отримання неправомірної вигоди".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Пімахова втрапила в корупційний скандал із детективом НАБУ. У березні 2018 року її звільнили з міграційної служби за власним бажанням.

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