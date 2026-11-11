ВАКС послабив запобіжний захід Єрмаку: які обмеження знято

Вищий антикорупційний суд України вже втретє пом'якшив умови пересування для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітної резиденції під Києвом у кооперативі "Династія". Відтепер фігуранту дозволені поїдки по всій Україні.

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Таким чином слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора частково. Термін дії покладених на підозрюваного обов'язків було продовжено, але одну з умов – знято, передає пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Суд "змінив раніше покладений на нього (Єрмака. – Ред.) процесуальний обов'язок не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей із можливістю транзиту через інші області".

Адвокати Єрмака переконували, що це правило начебто перешкоджало його участі у проєкті Національної асоціації адвокатів із надання правової допомоги військовослужбовцям.

Сторона звинувачення заперечувала. Як пояснював прокурор САП, підозрюваний керує цим проєктом, але безпосередні юридичні консультації надають понад 60 адвокатів.

Слідчий суддя підтримав аргументи сторони захисту й дозволив колишньому голові ОП пересування по всій країні.

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Як писав OBOZ.UA, Національне антикорупційне бюро України викрило організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині. За версією слідства, колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак є одним з її учасників.

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Ця стаття передбачає покарання у вигляді 8–12 років ув'язнення з конфіскацією майна.