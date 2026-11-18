18 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту справі "Карфаген" Андрію Осіпову – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Прокурор обґрунтував це ризиками втечі, впливу на свідків, знищення доказів та вчинення інших злочинів.

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Сам Осіпов заявив, що підтримує позицію адвокатів і співпрацюватиме зі слідством. Про це повідомило Радіо Свобода.

Що відомо

Зазначається, що прокурор обґрунтував такий запобіжний захід ризиками втечі, впливу на свідків, знищення доказів та вчинення інших злочинів через широке коло зв’язків Осіпова. При цьому адвокати просили відмовити у клопотанні або визначити невелику заставу.

Андрій Осіпов у залі суду. Джерело: Радіо Свобода

На засіданні суду Осіпов заявив, що підтримує позицію адвокатів і готовий нести відповідальність, якщо його провину буде доведено.

Він також додав, що не відмовляється від співпраці зі слідством, але не хоче давати свідчення публічно.

Що передувало

НАБУ і САП викрили злочинну організацію в межах операції "Карфаген", до якої, за даними слідства, входили Єгор Буркін ("Мексиканець"), Андрій Осіпов ("Кримінал"), Сергій Дука ("Акім"), Володимир Ценов ("Прайс") та Олександр Дем’янчук ("Консультант"), а журналісти також встановили особу ймовірного виконавця нападів Віталія Рибалка ("Боксер"). У межах схеми, за версією слідства, організатори забезпечували роботу мережі нелегальних колцентрів, наркобізнесу та інших тіньових напрямів, а за допомогою зв’язків у правоохоронних органах отримували "кришування", зривали розслідування й уникали відповідальності.

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За даними НАБУ та САП, злочинна організація могла складатися щонайменше з 12 осіб. Її структура передбачала розподіл обов’язків між організаторами незаконного бізнесу та представниками правоохоронних органів, які, за версією слідства, забезпечували його захист.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" Сергію Дуці. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 мільйонів гривень.

Пізніше за генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли повну суму застави, яка склала 65 мільйонів гривень.

Головні історії дня

А 13 листопада генерал-майора СБУ Сергія Дуку випустили із СІЗО.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що двох працівників поліції, які є фігурантами у справі НАБУ "Карфаген", планують звільнити найближчим часом. Наразі їх відсторонили від виконання службових обов’язків.