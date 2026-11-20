У салоні краси CLIPSE в Ужгороді, який відкрила колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка Алла Барановська, проводять обшуки. До закладу прийшли представники НАБУ та САП.

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Про обшуки повідомив журналіст Віталій Глагола. Інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Слідчі дії проводять у салоні CLIPSE, розташованому в житловому комплексі Silver Park на вулиці Анатолія Тегзи, 7, в Ужгороді.

Заклад належить до бізнесу Алли Барановської, яка раніше перебувала у шлюбі з народним депутатом Миколою Тищенком. Причини проведення обшуків, а також можливий зв’язок салону з кримінальним провадженням наразі не уточнюються.

У 2024 році журналісти звертали увагу на обставини розлучення Тищенка та Барановської. Зокрема, з’являлися припущення, що розірвання шлюбу могло бути фіктивним, оскільки, за повідомленнями, колишнє подружжя продовжувало жити разом. Сам нардеп пояснював це спільним вихованням сина.

Також у декларації Тищенка зазначено, що 15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала йому 12 млн 634 тис. 680 грн.

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Коли журналісти запитали народного депутата про походження цих коштів, він заявив, що після розлучення вони поділили майно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що народний депутат України Микола Тищенко та його колишня дружина Алла Барановськамогли використовувати свій благодійний фонд "Дорога миру" для отримання коштів, які могли надходити від кол-центрів. Таким чином, за цією схемою вони могли приховувати їхнє походження.

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