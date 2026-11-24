З Молдови до України екстрадували офіцера, якого підозрюють у катуванні підлеглих військовослужбовців. За даними слідства, командир взводу неодноразово застосовував фізичне насильство до бійців, а одного з них наказав прив'язати до дерев'яної конструкції у вигляді хреста.

Відео дня

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Військовослужбовець перебував у міжнародному розшуку після втечі за кордон, а його передачу українській стороні здійснили через пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач".

Що відомо про знущання офіцера над військовим

За матеріалами слідства, старший лейтенант командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин Тернопільщини. Він застосовував насильство до підлеглих під час виконання завдань із облаштування фортифікаційних споруд у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Загалом співробітники ДБР задокументували три епізоди катування військовослужбовців. Зокрема, на Дніпропетровщині офіцер бив двох бійців руками та ногами за дії, які сам розцінював як порушення дисципліни.

РЕКЛАМА

Ще один випадок стався поблизу Авдіївки. За даними правоохоронців, командир завдав підлеглому численних ударів ногами по ребрах, а згодом наказав прив'язати його за руки до дерев'яного хреста. У такий спосіб підозрюваний нібито хотів символічно відтворити розп'яття напередодні католицького Великодня.

Головні історії дня

Крім того, офіцер залякував військовослужбовців, погрожував їм наслідками за непокору та посилався на впливові зв'язки свого батька.

Після того як правоохоронці розпочали встановлювати обставини знущань над бійцями, фігурант залишив Україну. Він незаконно перетнув державний кордон та дістався Молдови, де згодом звернувся по статус біженця.

Співробітники ДБР встановили місцеперебування підозрюваного, оголосили його в міжнародний розшук та підготували документи, необхідні для екстрадиції.

Яке покарання загрожує офіцеру

Ще у 2024 році військовослужбовцю заочно повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

РЕКЛАМА

Окремо правоохоронці розслідують факт дезертирства офіцера під час його втечі за кордон.

Після екстрадиції суд застосував до підозрюваного раніше обраний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкриміновані злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо інших можливих випадків насильства над підлеглими військовослужбовцями.

РЕКЛАМА

Як писав OBOZ.UA, у жовтні 2026 року працівники ДБР затримали військовослужбовця, який самовільно залишив частину та, за даними слідства, співпрацював із ФСБ Росії. Підозрюваний передавав ворогу інформацію про позиції українських військових.