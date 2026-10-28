В Україні викрили масштабну схему незаконного збуту військових БПЛА: проведено майже сотню обшуків. Фото

В Україні викрили масштабну схему незаконного придбання та збуту військових безпілотників, які військовослужбовці безпідставно списували з обліку військових частин як втрачені або знищені. Після ремонту, зміни маркування та перепрограмування техніку продавали під виглядом нової.

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Про це повідомили в Національній поліції України. До викриття схеми долучилися підрозділи внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України та слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань. Операцію провели за сприяння командування Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Як працювала схема

За даними слідства, учасники злочинної групи шукали серед військовослужбовців тих, хто погоджувався за гроші незаконно знімати безпілотники з обліку військових частин. Ця техніка перебувала на балансі підрозділів і призначалася для виконання бойових завдань.

Постачальники та покупці заздалегідь узгоджували тип і кількість БПЛА, їхню вартість та спосіб передавання. Техніку передавали особисто або надсилали поштою, а покупці гарантували її прийняття й оплату.

Отримані безпілотники ремонтували у спеціально обладнаних майстернях і технічно переобладнували. Зокрема, учасники схеми змінювали серійні номери та гравіювання на корпусах, підробляли QR-коди й перепрограмовували оригінальне програмне забезпечення. Зміни вносили також до серійних номерів, збережених у пам'яті контролерів.

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Покупців шукали серед військовослужбовців, військових частин, які закуповували безпілотники, оптових постачальників і посередників. Для цього фігуранти розміщували оголошення на маркетплейсах і вели власний канал у месенджері. Замовлення передавали особисто або надсилали через логістичні компанії.

Незаконний обіг безпілотників охоплював різні регіони України. Учасники групи систематично шукали постачальників і покупців, отримували, перевозили та зберігали техніку, переобладнували її й готували до продажу.

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Щоб приховати незаконне походження майна та легалізувати отримані кошти, фігуранти створили низку юридичних осіб. Через них надходження безпілотників оформлювали як законні закупівлі, а подальше постачання – як легальні операції. Крім того, учасники схеми налагодили комерційну діяльність і взаємодіяли з банками з питань фінансового моніторингу та проведення платежів.

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Що вилучили під час обшуків

У межах двох етапів спецоперації правоохоронці провели майже 100 обшуків у восьми регіонах України. Під час слідчих дій вилучили:

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понад 600 дронів і БПЛА різних моделей – у повній або частковій комплектації, а також запчастини до них;

– у повній або частковій комплектації, а також запчастини до них; близько 13 млн грн, 400 тис. доларів і 10 тис. євро;

елітні автомобілі та зарядні станції;

банківські злитки золота й срібла;

інші речові докази.

У чому підозрюють затриманих

Шістнадцятьом фігурантам справи, серед яких є військовослужбовці, повідомили про підозру. Їм інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України, – викрадення, привласнення чи вимагання військовослужбовцем військової або спеціальної техніки та іншого військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

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Крім того, затриманим інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми, зокрема серед військовослужбовців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Києві затримали двох адвокатів, яких підозрюють у вимаганні $150 тис. у керівника компанії з виробництва безпілотних систем для української армії. За даними слідства, вони обіцяли підприємцю домогтися закриття кримінального провадження, якого насправді не існувало, а в разі відмови платити погрожували обшуками та іншими процесуальними діями.

Крім того, правоохоронці встановили, що раніше адвокати обманом отримали від підприємця ще 55 тис. євро. За ці гроші вони нібито обіцяли допомогти продовжити бронювання працівників компанії, яка має статус критично важливого підприємства.