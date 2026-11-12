Українка намагалась незаконно вивезти в Румунію 500 пачок сигарет: де вона їх ховала. Фото

На прикордонному пункті пропуску "Порубне" прикордонники спільно з митниками зупинили авто, яке прямувало до Румунії. За кермом була жителька України 1983 року народження. Хоча під час контролю українка запевняла, що не везе нічого, в неї таки знайшли контрабанду.

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Це сталося вранці 12 листопада. Як розповіли в Держприкордонній службі, контрабандні цигарки знайшли безпосередньо в машині. Прикордонники показали, де саме була прихована контрабанда.

Для провезення в Румунію українських цигарок (принаймні, з українськими марками акцизного податку) жінка скористалася "конструктивними особливостями багажного відділення". А ті пачки, що не вмістились у схованку, українка залишила в речовому відсіку.

Всього було вилучено близько 500 пачок. Митники склали на жінку відповідний протокол.

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Як повідомляв OBOZ.UA, на Закарпатті під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Словаччини, прикордонники знайшли одразу чотири тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку України. Той вантаж перевіряли на пункті пропуску "Павлово".

А на Буковині прикордонники виявили в автомобілі 1400 упаковок іноземних вітамінів, які намагалися контрабандою провезти через кордон в нашу країну. Товар заховали просто в підлозі машини, його загальну вартість оцінюють у 1,4 млн грн. Автомобіль із контрабандним товаром виявили в пункті пропуску "Порубне" у громадянина України, який повертався з Румунії.

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