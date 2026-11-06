У ЦПК розкрили подробиці про співробітника СБУ Ковальчука, до якого приходили з обшуками НАБУ і САП: деталі справи

Олександр Ковальчук, який обіймає керівну посаду в Департаменті захисту національної державності СБУ, фігурує в матеріалах справи про вимагання $1 млн у громадянина РФ. За даними НАБУ і САП, він контактував із посередником Андрієм Осіповим, зокрема щодо повернення телефонів росіянину та проведення формального допиту.

Відео дня

Деталі повідомили у Центрі протидії корупції. Там розповіли, що відомо про роль Ковальчука та його зв’язки з іншими представниками СБУ.

Що відомо

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), Олександр Ковальчук контактував із посередником СБУ Андрієм Осіповим, якого підозрюють у вимаганні $1 млн у громадянина РФ Кузнєцова за гарантію того, щоб його не екстрадували до Росії.

Як зазначають НАБУ і САП, Осіпов обговорював із Ковальчуком можливість повернення Кузнєцову телефонів без його особистої присутності в органі досудового розслідування та проведення фактичного допиту.

Нижче наведено фрагмент їхньої розмови:

Осіпов: "Саня, привет. Слышишь? Скажи мне, пожалуйста, еще раз по-быстрому. По Саше (Ред. – Кузнєцову), ты понял... Там ему нужно прийти просто формально, типа его допросят, забрать свои телефоны, да, или как?"

Співробітник СБУ: "Ну, надо его допросить... (формально) Просто когда он будет идти, меня предупреди".

РЕКЛАМА

Осіпов: "Да, чтобы я проконтролировал эту историю и все".

Співробітник СБУ: "Чтобы я проконтролировал эту историю и все. Ты заедь ко мне, нам с тобой надо пару вопросов".

Водночас матеріали НАБУ і САП свідчать про можливі контакти Осіпова з колишнім головою СБУ Василем Малюком і першим заступником начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергієм Дукою.

Як уточнили у ЦПК, Осіпов обговорював із Дукою кандидатуру Володимира Компаниченка на посаду керівника управління СБУ в Житомирській області. Раніше НАБУ і САП повідомили Компаниченку про підозру у хабарництві.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, днями НАБУ та САП, в межах операції "Карфаген" щодо ймовірного прикриття шахрайських колцентрів, провели близько 70 обшуків. До схеми могли бути причетні посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора, які отримували хабарі за захист незаконного бізнесу. Розслідування також стосується Андрія Осіпова, якого підозрюють у вимаганні $1 млн у громадянина РФ, окрім того, можливі зв’язки з керівництвом СБУ детективи виявили під час аналізу його телефону.

У повідомленнях медіа серед осіб, до яких могли прийти детективи, називають начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ полковника Антона Кравчука та першого заступника начальника ГУ "Д" Департаменту захисту національної державності Олександра Ковальчука.