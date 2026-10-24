У США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливли

На сайті Білого дому розсекретили й опублікували два архіви з листуванням американських дипломатів про Burisma і Гантера Байдена, а також матеріали про колишнього українського дипломата Андрія Теліженка та санкції проти нього. У документах згадується і народний депутат Олександр Дубінський з проханням внести його до "чорного списку".

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Розсекречення санкціонував радник президента Вільям Шарф 13 жовтня 2026 року, а самі матеріали викладала робоча група Білого дому з питань державної прозорості. Відповідні файли оприлюднили на сайті Білого дому.

Що опубліковано в документах

Розсекречені документи присвячені контактам Burisma з американськими відомствами та листуванню Марії Йованович і Джорджа Кента, які працювали в посольстві США в Києві. Другий архів містить матеріали ФБР, Держдепартаменту та Мінфіну США про Теліженка. На документах збереглися штампи про розсекречення, однак значну частину тексту приховано.

У листі від 22 листопада 2016 року Кент розповідає, як посольство сприймало історію з Burisma та її власником, колишнім міністром екології Миколою Злочевським. На його думку, участь Байдена в раді директорів компанії підривала антикорупційний посил США в Україні, адже в Києві бачили суперечність між словами та зв’язками родини Байдена. Кент вважав, що у Вашингтоні потрібно порушити це питання перед Джо Байденом.

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У тому ж листі Кент описує спробу США та Великої Британії повернути близько 23 млн доларів Злочевського, заморожених на британських рахунках. Він також переповідає розмову з колишнім першим заступником генпрокурора Анатолієм Даниленком у лютому 2015 року. За словами Кента, той назвав суму хабара за закриття справи – 7 млн доларів.

Тренінг для прокурорів коштом Burisma

З листування за вересень 2017 року випливає, що Інститут Маккейна при Університеті штату Аризона отримав пропозицію провести двотижневе навчання для українських прокурорів. Оплатити його мала Burisma.

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Йованович попросила Кента оцінити ідею, і він заперечив. У відповіді було сказано, що компанія, яку раніше перевіряла Генпрокуратура, не повинна фінансувати навчання цієї самої Генпрокуратури. Такий план, за його висловом, не пройшов би "перевірку Washington Post".

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Що відомо про свідчення Кента та Йованович

У 2019 році на слуханнях у Конгресі Кент заявив, що попереджав апарат віцепрезидента про ризик конфлікту інтересів, але не бачив спроб американських чиновників захистити Burisma від перевірок. Йованович казала, що ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом.

Деякі американські видання вважають, що нові документи ставлять під сумнів повноту цих свідчень. Однак у самих файлах немає підтверджень того, що Джо Байден втручався в розслідування в інтересах Burisma.

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Прохання від "Слуги народу"

У листі від 7 жовтня 2020 року Кент повідомляє колегам, що до американської сторони звернувся заступник голови фракції "Слуга народу", який раніше відвідував конференцію CPAC. За його словами, включення Дубінського до чорного списку помітно зменшило б його вплив на інших депутатів. Ім’я співрозмовника в документі приховане, а з тексту не випливає, що це була позиція всієї фракції.

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США запровадили санкції проти Дубінського 11 січня 2021 року. У Мінфіні пов’язали їх з участю в мережі впливу, яку відомство асоціювало з Андрієм Деркачем. Опублікований лист Кента не пояснює, яку роль це прохання відіграло в рішенні OFAC, і не доводить, що воно вплинуло на нього.

Справа Теліженка

Теліженко працював у посольстві України у Вашингтоні, потім став політичним консультантом. Матеріали ФБР від 23 серпня 2020 року описують спроби зв’язатися з ним улітку 2019 року через російський акаунт у Facebook і особисто. Він заблокував акаунт і відмовився від пропозиції. Там також сказано, що у 2014 році йому заборонили в’їзд до Росії.

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Аналітична довідка від лютого 2020 року дає іншу оцінку. Поширювані ним недостовірні твердження, насамперед про вибори 2016 року, підживлюють російську кампанію впливу. Водночас автори припускають, що він робив це несвідомо.

У вересні 2020 року ФБР повідомило Держдепартаменту про заплановану поїздку Теліженка до США та готувало запит про анулювання візи. Того ж дня візу анулювало посольство в Києві. У листуванні від 7 жовтня уточнюється, що до консульського відділу Держдепу запитів із цього приводу не надходило.

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Санкції Мінфіну за січень 2021 року ґрунтуються на меморандумі OFAC. У ньому Теліженко, Деркач, Кулик і Онищенко названі командою, яка, за оцінкою відомства, отримувала інформацію щонайменше від російського уряду. Водночас OFAC відхилило заперечення Теліженка, який заперечував зв’язок із Деркачем.

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Нагадаємо, в. о. голови Державної служби геології та надр Сергій Власенко, попри розслідування в медіа, фактично не відреагував на скандал навколо Станівського нафтогазового родовища.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США до шести років ув’язнення засудили колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова, який зізнався у наданні неправдивих свідчень про взаємодію президента США Джо Байдена та його сина Гантера Байдена з українською енергетичною компанією Burisma. Також Смирнов зізнався в ухиленні від сплати податків.