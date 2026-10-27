У Швеції затримали проросійського ексдепутата від ''Партії регіонів'' Святаша: приїхав відвідати концерт

У Швеції затримали колишнього українського нардепа від "Партії регіонів" Дмитра Святаша. В Україні проросійський політик заочно засуджений до 12 років позбавлення волі.

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Про це пише Expressen. Ексдепутат прибув до Швеції минулого тижня, він приземлився в аеропорту Стокгольм-Арланда у четвер. За словами його адвоката, Марка Сафаряна, метою візиту було відвідати концерт Стіві Вандера в 3Arena у Стокгольмі.

На паспортному контролі Дмитра Святаша затримала прикордонна поліція та не пропустила його в країну. Політик має громадянство як Росії, так і України, але повідомляється, що під час контролю він показав український паспорт.

Зараз Святaш перебуває під вартою в ізоляторі Міграційної служби у Мерсті.

Як каже його адвокат, офіційною причиною заборони на в’їзд є рішення Польщі про заборону повторного в’їзду, яке, як стверджується, було внесено до спільної бази даних країн Шенгенської зони. Однак Сафарян вважає, що затримання має політичне підґрунтя.

"Цей хлопець – один із найбільш розшукуваних в Україні, і вони це знають, тому й роблять це", – заявив він.

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У апеляційній скарзі адвокат зазначив, що Дмитро Святaш виступає проти своєї екстрадиції до України.

"Вони знають, що не можуть видати його Україні, бо це неможливо. Це суперечить європейській практиці", – сказав Сафарян.

У жовтні 2023 року Верховний суд у іншій справі ухвалив рішення, що екстрадиція зі Швеції до України – з огляду на поточну воєнну ситуацію – суперечить статті 3 Європейської конвенції.

Адвокат затриманого наголошує, що підстав для утримання Святаша під вартою нібито немає. Він стверджує, що під час в’їзду до Швеції його підзахисний мав необхідні документи, маршрут поїздки, мету та надав належні пояснення, тому таке рішення "є непропорційним".

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Адвокат зазначив, що Дмитро Святаш "не має проблем із поверненням до Росії і готовий якнайшвидше організувати політ приватним літаком".

За що засудили Святаша

Святаш втік із України у 2019 році та відтоді живе у вигнанні в Росії.

Влітку 2024 року Дмитра Святаша в Україні засудили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень.

Святаш наразі розшукується як в Україні, так і на міжнародному рівні. Розшук пов’язаний з іншою судовою справою в Україні щодо державної зради. Цей процес триває з квітня цього року.

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"Дмитро Святаш є публічною особою. Певний час він входив до рейтингу найбагатших людей України. Був у журналі "Фокус" на 104-105 місці з капіталом у 200 мільйонів доларів. Дмитро Святаш протягом 17 років був депутатом українського парламенту. Після втрати недоторканності у зв'язку зі зміною влади в Україні незадовго до початку війни, українська влада розпочала проти нього кілька судових процесів.

Уряд України звинуватив Дмитра Святаша у державній зраді та проросійській діяльності. За даними українських спецслужб, Кремль розглядав його як потенційного російського маріонеткового лідера ("гауляйтера") Харківської області, якби росіяни успішно анексували цей регіон", – пише "Радіо Свобода" із посиланням на документ, який є у розпорядженні "Схем".

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Раніше Святаш перебував у розшуку через Інтерпол, але після того, як його адвокати оскаржили розшук, Інтерпол зняв його у листопаді 2024 року. У своєму рішенні Інтерпол зазначив, що український розшук не відповідав встановленим правилам.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 11 жовтня російський пропагандист Михайло Звінчук, засновник російського пропагандистського Telegram-каналу "Рибарь", повернувся до Москви разом із дружиною та трьома колегами. Їх затримали в Чорногорії вранці 9 жовтня, після чого Звінчуку заборонили в'їзд до країни на рік.