У лавах ЗСУ викрили викрили російського ''крота'', який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото

У лавах Збройних сил України співробітники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань викрили "крота". Завербовний ФСБ контрактник наводив ворожі удари на військові об'єкти на півдні держави.

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Для конспірації зрадник змінив більше 70 сім-карт, однак зрештою був упійманий. Подробиці розкрили у СБУ.

Що відомо

У повідомленні зазначено, що військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ.

"Ним виявився завербований ФСБ контрактник, який наводив удари рашистів на об’єкти українських військ на південному фронті. Встановлено, що для конспірації зв’язку з російською спецслужбою фігурант змінив 77 телефонних номерів. Задокументовано, як кожні два дні зловмисник оновлював сім-картку на вісімнадцяти смартфонах, за допомогою яких коригував ворожі атаки на Херсонському та Запорізькому напрямках", – розповіли у Службі.

Подібні заходи перестороги зраднику не допомогли. Співробітники СБУ завчасно убезпечили позиції Сил оборони на півдні та затримали агента, коли він самовільно залишив військову частину, щоб "залягти на дно" спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві.

У ході розслідування вдалося встановити, що у поле зору російських спецслужб зрадник потрапив, коли шукав "легких грошей" у тематичних каналах у Telegram

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"Після вербування агент записував для куратора з РФ голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів, де він проходив службу. Найбільше рашистів цікавили геолокації інженерних переправ та фортифікаційних споруд ЗСУ за 5-10 км від лінії боєзіткнення. Крім цього, фігурант позначав на гугл-картах та надсилав ворогу координати суміжних з’єднань українських військ", – зазначили у Службі.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини).

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Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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