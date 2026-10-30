У лавах ЗСУ викрили викрили російського ''крота'', який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимІлюстрація - паспорти УкраїниУкраїнка кожні два тижні літала в країну ЄС за виплатами: який вирок виніс судУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1590 окупантів та знищили два літаки армії РФ: дані ГенштабуЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЯк зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправуЯк зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправуОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такВідбиття повітряної атаки РФРосія здійснила комбіновану атаку на Україну, сили ППО збили 3 ракети і майже сотню БпЛА: наслідки ворожих ударівТри польських міста – у рейтингу найкращих для подорожі від National Geographic: чим цікавіТри польських міста – у рейтингу найкращих для подорожі від National Geographic: чим цікаві
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,9 т.
У лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото
Затриманий зрадник у ЗСУ

У лавах Збройних сил України співробітники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань викрили "крота". Завербовний ФСБ контрактник наводив ворожі удари на військові об'єкти на півдні держави.

Для конспірації зрадник змінив більше 70 сім-карт, однак зрештою був упійманий. Подробиці розкрили у СБУ.

Що відомо

У повідомленні зазначено, що військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ.

"Ним виявився завербований ФСБ контрактник, який наводив удари рашистів на об’єкти українських військ на південному фронті. Встановлено, що для конспірації зв’язку з російською спецслужбою фігурант змінив 77 телефонних номерів. Задокументовано, як кожні два дні зловмисник оновлював сім-картку на вісімнадцяти смартфонах, за допомогою яких коригував ворожі атаки на Херсонському та Запорізькому напрямках", – розповіли у Службі.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
5,3 т.
Шпигувала під виглядом прибиральниці: у Харкові кинули за грати агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові удари. Фото
5,3 т.
Шпигувала під виглядом прибиральниці: у Харкові кинули за грати агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові удари. Фото
Даниїл БорщДаниїл Борщ
1,3 т.
Шукали "клієнтів" серед військовозобов'язаних: на Рівненщині судитимуть учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото
1,3 т.
Шукали "клієнтів" серед військовозобов'язаних: на Рівненщині судитимуть учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
2,2 т.
В Україні викрили масштабну схему незаконного збуту військових БПЛА: проведено майже сотню обшуків. Фото
2,2 т.
В Україні викрили масштабну схему незаконного збуту військових БПЛА: проведено майже сотню обшуків. Фото
У лавах ЗСУ викрили викрили російського ''крота'', який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото

Затримано зрадника у лавах ЗСУ

Подібні заходи перестороги зраднику не допомогли. Співробітники СБУ завчасно убезпечили позиції Сил оборони на півдні  та затримали агента, коли він самовільно залишив військову частину, щоб "залягти на дно" спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві. 

У ході розслідування вдалося встановити, що у поле зору російських спецслужб зрадник потрапив, коли шукав "легких грошей" у тематичних каналах у Telegram

"Після вербування агент записував для куратора з РФ голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів, де він проходив службу. Найбільше рашистів цікавили геолокації інженерних переправ та фортифікаційних споруд ЗСУ за 5-10 км від лінії боєзіткнення. Крім цього, фігурант позначав на гугл-картах та надсилав ворогу координати суміжних з’єднань українських військ", – зазначили у Службі.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ затримала коригувальника атак РФ по київських ТЕЦ.  

Окрім того, спецпризначенці затримали двох військових РФ, які втекли із фронту. Вони намагалися пробратися до Києва.

Схожі теми
Війна в УкраїніШпигунствоУкраїнаФСБзрадникЗбройні Сили УкраїниСлужба безпеки України (СБУ)Державне бюро розслідувань (ДБР)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!