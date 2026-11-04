У Києві обирають запобіжний захід Валентині Молодій, яка "засвітилась" у Петропавлівській Борщагівці: в чому звинувачують

У Києві в середу, 4 листопада, суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій, яка була серед учасників подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Їй інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України та поширення інформації про розташування військових підрозділів.

Відео дня

Про це повідомляє Радіо Свобода. Прокурор також заявив, що Молода нібито надавала послуги з "екстреної евакуації" людей із територій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або військових частин за допомогою автомобіля швидкої допомоги.

Новина доповнюється...