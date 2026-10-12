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У Кропивницькому чоловік кинув у поліцейських гранати і відкрив вогонь з автомата, його затримали: усі подробиці. Фото й відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 7,8 т.
У Кропивницькому чоловік кинув у поліцейських гранати і відкрив вогонь з автомата, його затримали: усі подробиці. Фото й відео
12 жовтня у Кропивницькому правоохоронці були вимушені розпочати спеціальну поліцейську операцію "Грім". Джерело: Суспільне

Ввечері 12 жовтня у Кропивницькому було чутно вибухи: чоловік кинув у правоохоронців гранати, розпочав стрілянину з автоматичної зброї та втік. Кілька годин у центральній частині міста тривала спеціальна поліцейська операція "Грім", в результаті якої озброєного злочинця вдалося затримати.

Пресслужба ГУ НП у Кіровоградській області повідомила про це на офіційному сайті. Відомо, що інцидент розпочався під час спілкування чоловіка з копами. Про його мотиви уточнень немає.

За даними "Суспільного", перший вибух прогримів у місті о 17:53, потім – ще два. О 18:10 пролунав ще один звук вибуху.

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О 20:07 у Нацполі заявили, що спецоперація "Грім" у центрі Кропивницького на той момент не закінчилася.

"Не наближайтеся до місця проведення спецоперації та уникайте цього району. Виконуйте вказівки поліцейських, не перешкоджайте руху спецтранспорту. Не публікуйте фото, відео та інформацію про дії й розташування правоохоронців. Стежте за офіційними повідомленнями поліції та не поширюйте неперевірену інформацію", – закликали у відомстві.

О 22:29 правоохоронці відзвітували, що "завдяки злагодженим і професійним діям підрозділів поліції" озброєного правопорушника спіймали.

За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

Як писав OBOZ.UA:

– 4 вересня у Святошинському районі Києва чоловік підірвав боєприпас посеред вулиці, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження. Також через детонацію постраждало троє людей, які перебували поруч.

– Вранці 8 жовтня у Бердичеві Житомирської області в укритті гімназії №17 спрацювала навчально-тренувальна граната. Там під час повітряної тривоги перебували діти й педагоги. Ніхто з них не постраждав.

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