У Хорватії скасували рішення про передачу громадянина України Володимира Журавльова Німеччині, де його підозрюють у причетності до пошкодження газопроводів "Північний потік". Відповідне рішення 23 листопада 2026 року ухвалив Вищий кримінальний суд Республіки Хорватія.

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Про це повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери" на своїй сторінці у Facebook. Адвокати зазначили, що суд задовольнив апеляційну скаргу захисту українця, скасував рішення суду міста Пула від 18 вересня 2026 року та направив справу на повторний розгляд.

Апеляційний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції щодо передачі Журавльова Німеччині. Тому він зобов'язав суд міста Пула отримати від німецьких судових органів додаткові роз'яснення.

Зокрема, йдеться про співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правову кваліфікацію справи та межі кримінального переслідування українця.

Позиція захисту

У судовому рішенні також наголошено на необхідності забезпечити права людини, правову визначеність і справедливість процедури передачі.

У юридичній компанії назвали рішення важливим процесуальним результатом роботи команди захисту Володимира Журавльова.

Водночас питання передачі українця Німеччині залишається відкритим. Справу мають повторно розглянути після отримання додаткових роз'яснень від німецької сторони.

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Що відомо про справу

Нагадаємо: сам Журавльов заперечує свою нібито причетність до підриву підводних газогонів країни-терористки.

Ще 19 серпня у Хорватії затримали громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у 2022 році. Німеччина ще раніше видала європейський ордер на його арешт.

За версією німецького слідства, Журавльов може бути причетним до операції з підриву газопроводів у Балтійському морі. Його затримання в Хорватії стало черговим етапом процедури передачі українця німецькій стороні.

Головні історії дня

Проте у вересні Німеччина оновила європейський ордер на арешт Журавльова, додавши до справи кваліфікацію "воєнний злочин". Захист українця назвав це новим етапом боротьби за його права.

Після затримання Журавльова Німеччина працювала над його екстрадицією з Хорватії. Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт заявляв, що навмисно контактував із хорватською владою, щоб забезпечити передачу українця німецькій стороні.

Як повідомляв OBOZ.UA, ще одним українцем, який фігурує у справі про підрив "Північних потоків", є Сергій Кузнєцов. Його затримали в Італії після того, як Німеччина видала європейський ордер на його арешт.