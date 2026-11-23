У Харкові 81-річний чоловік отримав 15 років позбавлення волі за державну зраду та співпрацю з російською спецслужбою. До повномасштабного вторгнення він виїхав до Курської області, де згодом потрапив у поле зору російських спецслужб і погодився виконувати їхні завдання.

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Після повернення до рідного міста чоловік збирав інформацію про українських військових, оборонні підприємства та залізничну інфраструктуру, а також передавав ворогу дані про наслідки обстрілів. Спроба оскаржити вирок не допомогла – апеляційний суд залишив покарання без змін, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Як 81-річного харків'янина завербували російські спецслужби

До початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік виїхав до Курської області. У грудні 2022 року там його завербував представник російської спецслужби. Він передав харків'янину мобільний телефон для зв'язку та наказав повернутися до рідного міста.

Уже в Харкові чоловік почав виконувати завдання ворожого куратора. За даними слідства, протягом квітня – червня 2023 року він збирав розвідувальну інформацію про українські Сили оборони та інші об'єкти, які цікавили російську сторону.

Що саме чоловік передавав ворогу

Щоб не викликати підозр, агент використовував свій похилий вік. Він пересувався містом пішки, на таксі та громадському транспорті, об'їжджаючи різні райони Харкова.

Чоловік приховано спостерігав за об'єктами, фіксував місця дислокації українських військових і техніки. Крім того, збирав відомості про оборонні підприємства та залізничну станцію.

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Окремим завданням було обстеження місць російських атак. Харків'янин мав з'ясовувати, яких руйнувань завдали удари, та повідомляти куратору про перебіг відновлювальних робіт.

Зібрану інформацію він надсилав через Telegram у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також передавав під час телефонних розмов. За виконання завдань чоловік отримував грошову винагороду.

Як викрили агента РФ і що він говорив у суді

Правоохоронці викрили чоловіка в червні 2023 року. Його затримали за місцем проживання у Харкові та повідомили про підозру.

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Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Він запевняв, що пересувався містом виключно у власних справах, а російському куратору нібито навмисно передавав неправдиву інформацію, аби той від нього відчепився.

Однак надані докази повністю спростували цю версію захисту.

Який вирок отримав 81-річний харків'янин

У квітні 2026 року суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йдеться про частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

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Засуджений та його захисник не погодилися з рішенням і подали апеляційні скарги. Вони просили скасувати вирок суду першої інстанції та призначити новий розгляд справи.

Втім, Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарг і залишив попереднє рішення без змін. Таким чином, вирок про 15 років ув'язнення з конфіскацією майна залишився чинним.

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