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У Франківську двоє чоловіків з ножем пограбували парфумерний магазин: як їх вдалося оперативно знайти і затримати

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
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У Франківську двоє чоловіків з ножем пограбували парфумерний магазин: як їх вдалося оперативно знайти і затримати
Патрульна поліція. Джерело: ілюстраційне фото патрульної поліції Франківщини

У Івано-Франківську сталося пограбування парфумерного магазину. Проте грабіжники не встигли далеко втекти, їх затримали майже біля магазину й знайшли в них всі парфуми, які зловмисники відібрали у закладі.

Це сталося нещодавно на вулиці Національної гвардії. Про дивний випадок пограбування розповіла патрульна поліція області.

Як це було

Правоохоронці зазначають, що повідомлення про грабіж отримали саме патрульні поліцейські.

"Заявник повідомив, що двоє невідомих, погрожуючи ножем, заволоділи парфумами в магазині, де він працює", – розповіли у поліції.

Підозрюваних було затримано практично одразу, під час обстеження прилеглої території. Патрульні побачили двох чоловіків, схожих за описом.

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"Під час спілкування з патрульними 37- та 31-річний чоловіки помітно нервували. В одного з них поліцейські виявили викрадені парфуми. Заявник підтвердив, що саме цей чоловік заволодів майном", – зазначили правоохоронці.

Так чи так, патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих чоловіків. Надалі "всі обставини справи встановлюватимуть слідчі", додали патрульні поліцейські.

Інші злочини

Як повідомляв OBOZ.UA, 50-річного жителя Херсонської області, який був батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу й систематично вчиняв сексуальне насильство над сімома підопічними, було засуджено до довічного позбавлення волі. Йдеться про дитячий будинок сімейного типу, що з 2024 року перебрався з Херсонщини до більш безпечної Франківщині – саме там і було затримано чоловіка.

А у Києві правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які, за інформацією слідства, скоїли розбійний напад на перехожого. Зловмисники під час сутички побили чоловіка та відібрали у нього два мобільні телефони, гроші й документи. І хоча вони ще неповнолітні, хлопцям загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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