У Франківську двоє чоловіків з ножем пограбували парфумерний магазин: як їх вдалося оперативно знайти і затримати

У Івано-Франківську сталося пограбування парфумерного магазину. Проте грабіжники не встигли далеко втекти, їх затримали майже біля магазину й знайшли в них всі парфуми, які зловмисники відібрали у закладі.

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Це сталося нещодавно на вулиці Національної гвардії. Про дивний випадок пограбування розповіла патрульна поліція області.

Як це було

Правоохоронці зазначають, що повідомлення про грабіж отримали саме патрульні поліцейські.

"Заявник повідомив, що двоє невідомих, погрожуючи ножем, заволоділи парфумами в магазині, де він працює", – розповіли у поліції.

Підозрюваних було затримано практично одразу, під час обстеження прилеглої території. Патрульні побачили двох чоловіків, схожих за описом.

"Під час спілкування з патрульними 37- та 31-річний чоловіки помітно нервували. В одного з них поліцейські виявили викрадені парфуми. Заявник підтвердив, що саме цей чоловік заволодів майном", – зазначили правоохоронці.

Так чи так, патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих чоловіків. Надалі "всі обставини справи встановлюватимуть слідчі", додали патрульні поліцейські.

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