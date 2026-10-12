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У Британії чоловік стрибнув у вольєр до тигра і загинув: чи будуть присипляти тварину

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
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У Британії чоловік стрибнув у вольєр до тигра і загинув: чи будуть присипляти тварину
Тигр, ілюстративне фото. Джерело: magnific.com

У Великій Британії чоловік загинув після того, як стрибнув у вольєр до тигра в Йоркширському парку дикої природи поблизу міста Донкастер. Хижак напав на нього та завдав смертельних травм.

Про трагедію повідомили The Guardian і CNN. За даними поліції Південного Йоркширу, повідомлення про чоловіка, який проник у вольєр, надійшло 10 жовтня о 13:35. На місце викликали екстрені служби, зокрема дві бригади швидкої допомоги, санітарний вертоліт Yorkshire Air Ambulance та лікаря. Попри зусилля медиків, врятувати постраждалого не вдалося.

Рідних загиблого вже повідомили про його смерть. За даними правоохоронців, їм надають психологічну підтримку.

"Наші думки зараз із близькими загиблого в цей надзвичайно важкий для них час", – зазначили в поліції.

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У Британії чоловік стрибнув у вольєр до тигра і загинув: чи будуть присипляти тварину

Тигр напав на чоловіка у вольєрі британського парку. Джерело: Скриншот

Чи присиплятимуть тигра

Після нападу в мережі почали поширюватися чутки про долю хижака. Однак у парку запевнили, що тигра не присиплятимуть.

За інформацією поліції, тварина не постраждала й залишилася у своєму вольєрі. Правоохоронці також наголосили, що додаткової загрози для громадськості немає.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому тигр б'є чоловіка лапами та хапає його у вольєрі. Поліція закликала користувачів не поширювати цей запис.

Після інциденту всіх відвідувачів Йоркширського парку дикої природи евакуювали.

У парку наголосили, що безпека та добробут відвідувачів, працівників і тварин є їхнім головним пріоритетом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в окупованому Криму лев напав на власника сафарі-парку "Тайган", колаборанта Олега Зубкова. Чоловіка з прокушеною шиєю госпіталізували у вкрай важкому стані.

Це не перший випадок нападу хижаків у цьому парку. У жовтні 2024 року леви вбили працівницю, яка прибирала вольєр. За даними ЗМІ, приблизно за рік до інциденту до парку привезли трьох левів, яких російські окупанти викрали з Маріуполя.

Також відомо, що Зубков крав тварин із Херсона ще до того, як звідти втекли російські війська.

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