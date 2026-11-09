Три будинки, три квартири та чотири гектари землі: полковника поліції підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Відео

Полковник поліції Володимир Ценов, якого затримали у межах операції НАБУ та САП "Карфаген" за підозрою в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди, разом з родиною володіє трьома будинками, трьома квартирами та земельними ділянками загальною площею чотири гектари. Сам посадовець пояснює походження нерухомості багаторічними заощадженнями, водночас журналісти виявили обставини придбання майна, які викликають запитання щодо джерел фінансування.

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Про це йдеться в розслідуванні hromadske авторства Ярослави Вольвач. Видання з'ясувало, що правоохоронна династія Ценових накопичувала нерухомість протягом кількох десятиліть, а батько фігуранта вніс більшу частину застави за нього.

У чому підозрюють Володимира Ценова

Фігурант "Карфагену" полковник поліції Володимир Ценов, відомий у матеріалах НАБУ та САП під прізвиськом "Прайс". За версією слідства, щонайменше із січня до липня 2026 року він отримував гроші за те, щоб правоохоронці не втручалися в роботу конкретних шахрайських колцентрів.

За даними слідства, домовленості з Ценовим нібито узгоджував один з організаторів схеми – ймовірно, Андрій Осіпов на прізвисько "Кримінал". Він, своєю чергою, співпрацював із Єгором Буркіним, відомим як "Мексиканець", якого розшукують у справі наркокартелю "Хімпром".

На записах НАБУ є конкретний приклад такої співпраці – епізод із поверненням техніки, вилученої поліцією під час обшуку одного з колцентрів. За версією правоохоронців, Ценов допомагав вирішити це питання через Печерський районний суд Києва за грошову винагороду.

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4 листопада 2026 року полковника затримали. Наступного дня суд відправив його під варту з можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави. Уже 6 листопада необхідну суму сплатили, причому більшу частину коштів надав батько підозрюваного Микола Ценов.

Нерухомість правоохоронної династії Ценових

Володимир Ценов обіймав керівні посади в правоохоронних органах щонайменше з 2015 року. Спочатку працював у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції, а згодом перейшов до Департаменту стратегічних розслідувань. У 2025 році став першим заступником начальника цього департаменту.

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Його батько Микола Ценов також багато років працював у системі МВС. У 1990-х роках він очолював Управління внутрішніх справ на транспорті, а згодом обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Старший брат Володимира – Дмитро Ценов – також був високопосадовцем поліції та очолював Головне управління Нацполіції в Київській області. У 2019 році він подав у відставку після загибелі п'ятирічного Кирила Тлявова внаслідок стрілянини за участю поліцейських.

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Як з'ясували журналісти, нерухомість у родині почала з'являтися ще під час служби Миколи Ценова в органах внутрішніх справ.

Зокрема, його старший син Дмитро Ценов став власником будинку площею 240 квадратних метрів. Згодом у родині з'явився ще один маєток площею 571 квадратний метр у селі Крюківщина під Києвом. Він перебуває у власності Володимира Ценова з 2003 року.

Сам полковник пояснив журналістам, що будівництво цього будинку його родичі розпочали ще наприкінці 1990-х років, а фінансування забезпечували кілька поколінь сім'ї.

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У 2010 році Микола Ценов разом із дружиною придбав квартиру площею близько 29 квадратних метрів у Печерському районі Києва. Наступного року Володимир Ценов став власником квартири площею 59 квадратних метрів у столичному житловому комплексі "Перлина Кадетського Гаю". Її вартість у декларації становила майже 500 тисяч гривень.

У 2015 році батько полковника придбав у тому самому житловому комплексі квартиру площею 173 квадратні метри майже за 110 тисяч доларів.

Ще один значний актив родини – чотири гектари землі в Київській області. Микола Ценов придбав ці ділянки у 2018 році за 280 тисяч гривень, а у 2024-му подарував їх старшому синові Дмитру.

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Журналісти також звернули увагу, що у 2019 році Ценов-старший переказав 500 тисяч гривень на рахунок партії "Слуга Народу". На той момент він уже дев’ять років перебував на пенсії.

Маєток із басейном та спортзалом у Гатному

Окрему увагу журналісти приділили нерухомості в селі Гатне під Києвом. 25 жовтня 2022 року Микола Ценов придбав там будинок площею 240 квадратних метрів із земельною ділянкою на 15 соток. Вартість угоди становила 7,32 мільйона гривень, або близько 200 тисяч доларів.

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Приблизно через три з половиною місяці після купівлі в будинок переїхав Володимир Ценов із родиною.

У маєтку облаштовано п'ять житлових кімнат, чотири ванні кімнати, кухню-вітальню, гардероб, спортзал і басейн.

Журналісти показали фотографії будинку архітектору Олегу Гречуху. За його оцінкою, реальна ринкова вартість такої нерухомості наприкінці 2022 року могла становити щонайменше 400 тисяч доларів, а за наявності якісних комунікацій та оздоблення – 500–600 тисяч доларів.

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У травні 2023 року Микола Ценов придбав поруч ще одну ділянку площею 6,5 сотки за 40 тисяч доларів. Згодом на ній з'явилася нова споруда, яку архітектор ідентифікував як технічну будівлю та ймовірне підземне укриття.

За його оцінкою, вартість такого майнового комплексу разом із будинком може сягати 750–800 тисяч доларів.

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Звідки родина брала гроші на нерухомість

Сам Володимир Ценов пояснює фінансові можливості батьків їхніми зарплатами, пенсіями, продажем нерухомості та підприємницькою діяльністю.

Він також повідомив, що після виходу на пенсію батько продовжив працювати й обіймав посаду начальника служби безпеки в компанії "Трейдфілд Україна", яка торгує сільськогосподарською сировиною.

Однак журналісти не знайшли підтверджень цих пояснень. За даними електронних реєстрів за понад десять останніх років, ні Микола Ценов, ні його дружина не продавали нерухомість. Крім того, батько полковника не був власником чи директором комерційних компаній, а власний ФОП зареєстрував лише в жовтні 2023 року – вже після придбання маєтку в Гатному та додаткової земельної ділянки.

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Журналісти також звернули увагу на доходи керівництва "Трейдфілд Україна". За декларацією директора компанії Володимира Коваля, у 2020 році він отримував у середньому 77 тисяч гривень на місяць.

Навіть за умови, що Микола Ценов заробляв стільки ж, як керівник компанії, лише на придбання будинку в Гатному за офіційною вартістю йому знадобилося б майже вісім років такої зарплати.

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Юрист Центру протидії корупції Роман Вербовський зазначив, що походження коштів на придбання нерухомості має перевірити правоохоронна система. Зокрема, відповідні обставини можуть дослідити Національне агентство з питань запобігання корупції або Державне бюро розслідувань.

За його словами, якщо різниця між законними доходами та вартістю майна перевищує 9 мільйонів гривень, може йтися про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Якщо ж така різниця менша, але законність походження коштів не підтверджена, можливе застосування механізму цивільної конфіскації.

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Батько вніс мільйони гривень застави за сина

Окремі запитання виникли й щодо походження коштів, якими Микола Ценов допоміг сплатити заставу за затриманого сина.

За повідомленням проєкту "Схеми" у листопаді 2026 року, батько Володимира Ценова вніс 13 мільйонів гривень застави. Коли журналісти hromadske повторно звернулися до нього по пояснення, чоловік заявив, що після виходу на пенсію працював не лише в "Трейдфілд Україна", але відмовився уточнити, де саме ще був працевлаштований.

Звідки в пенсіонера знайшлися кошти на багатомільйонну заставу, він не пояснив. Натомість знову послався на багаторічну роботу та заощадження.

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Таким чином, розслідування hromadske виявило значний обсяг нерухомості, оформленої на різних членів родини Ценових, а також невідповідності між окремими поясненнями походження коштів і даними майнових реєстрів. Водночас обставини придбання активів та можливі ознаки незаконного збагачення мають бути предметом перевірки компетентних органів.

Як повідомляв OBOZ.UA, за першого заступника начальника одного з департаментів Національної поліції Володимира Ценова, підозрюваного у справі про злочинну організацію "Карфаген", внесли 15 млн грн застави. Відомо, що кошти перерахували двоє платників – Микола Ценов та Т. П. Лисакова.