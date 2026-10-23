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Справа Сенниченка: Кушнірук звернув увагу на суперечку щодо відеоучасті обвинуваченого

Гліб ІвановГліб Іванов
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Справа Сенниченка: Кушнірук звернув увагу на суперечку щодо відеоучасті обвинуваченого
Суперечка виникла щодо участі одного з обвинувачених у засіданнях суду. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У справі колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка виникла суперечка щодо забезпечення участі одного з обвинувачених у засіданнях через відеоконференцію. Про це пише блогер Кушнірук у блозі "Справа Сенниченка: чому участь обвинувачених викликає заперечення, а роль "адміністративного модуля" – ні?".

За наведеними у публікації поясненнями адвоката Антона Журавля, Олександр Горбуненко перебуває під вартою у США в межах міграційної процедури. Він хоче долучатися до судових засідань, але не може самостійно організувати відеозв’язок із місця утримання. Для цього потрібна взаємодія з компетентними американськими органами. 

Як зазначає Кушнірук, захист розцінює заперечення прокурорки Аліни Жовницької проти запропонованого порядку забезпечення участі Горбуненка як перешкоджання реалізації його права на захист.

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Блогер також звертає увагу на пояснення прокурорки щодо власної обізнаності. За його викладом, спочатку вона послалася на щойно подані матеріали захисту та відсутність офіційної інформації, однак згодом назвала дату розгляду справи Горбуненка у США – 19 листопада. За словами захисту, які наводить автор, у поданих матеріалах цієї дати не було.

Кушнірук ставить питання про джерело цієї інформації та послідовність пояснень прокурорки.

"Вона просить забезпечити їй можливість бути присутньою в суді. Чому замість вирішення цього питання виникає дискусія про продовження процесу без неї?" – пише автор про становище обвинуваченого.

У публікації також порушується питання організації спільного розгляду двох епізодів справи та забезпечення участі всіх обвинувачених.

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