Справа "Карфаген": глава МВС зробив заяву про звільнення фігурантів

Двох працівників поліції, які є фігурантами у справі НАБУ "Карфаген", планують звільнити найближчим часом. Наразі їх відсторонили від виконання службових обов’язків.

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Про це глава МВС України Іван Вигівський повідомив 13 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Фігурантів звільнять

За словами Івана Вигівського, до кримінальної відповідальності притягують двох співробітників Національної поліції України: заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань та працівника Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вигівський додав, що про проведення процесуальних дій щодо правоохоронців в МВС дізналися вранці, коли вони розпочалися. Тоді ж обох поліцейських відсторонили від виконання службових обов’язків – ще до оприлюднення журналістського розслідування.

Нині щодо цих фігурантів проводять службове розслідування. Після його завершення обох правоохоронців звільнять найближчим часом, зазначив Вигівський.

Тим часом 12 листопада стало відомо, що у Нацполіції відсторонили від посади першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова. Про це повідомили у Нацполіції у відповідь на запит "Схем" (Радіо Свобода). Його підозрюють у справі "Карфаген" у ймовірній участі у злочинній організації та одержанні хабарів.

Що відомо про справу "Карфаген"

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до співробітника СБУ і зіткнулися зі збройним протистоянням. Високопосадовець СБУ погрожував застосуванням зброї та перешкоджав проведенню обшуку. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Пізніше стало відомо, що співробітники НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку.

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У НАБУ повідомили, що спільно з САП викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, скоєння злочинів у сфері економіки, а також проти життя та здоров'я людей.

За даними слідства, незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОДП, яким систематично надавали неправомірну вигоду.

Під час обшуку перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал Сергій Дука погрожував детективам Національного антикорупційного бюро України пістолетом і знищував техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися евакуювати посадовця, що могло призвести до збройного зіткнення між правоохоронцями.

Головні історії дня

Так, коли один зі спецпризначенців НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. Водночас у вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам Дука вийшов до вікна другого поверху з пістолетом у руках.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Сергію Дуці. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 мільйонів гривень.У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки.

За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли повну суму застави, яка склала 65 мільйонів гривень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 13 листопада генерал-майора СБУ Сергія Дуку, який є фігурантом справи "Карфаген", випустили із СІЗО.