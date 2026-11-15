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Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
3,8 т.
Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео
Слідчі повідомили чоловікові про підозру

Правоохоронці Івано-Франківщини затримали 20-річного місцевого студента за підозрою у підпалах автомобілів на замовлення російських спецслужб. Операцію було проведено спільно з Службою безпеки України.

Затриманий чоловік підозрюється у тому, що він спалив чотири автівки за три ночі. Про це повідомили у Національній поліції.

"У ніч на 15 листопада поліцейські затримали молодика неподалік від місця підпалу автомобіля в Івано-Франківську. За даними слідства, він діяв за вказівками російського куратора, який обіцяв йому гроші за виконання завдань", – йдеться в повідомленні.

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Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні підпалів трьох автомобілів. Крім того, поліцейські попередньо встановили його причетність до підпалу автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Затримано 20-річного студента, діяв замовлення спецслужб РФ. Джерело: t.me/if_police

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Молодика затримано неподалік від місця підпалу автомобіля в Івано-Франківську. Джерело: t.me/if_police

Слідчі зазначають, що студент натрапив в одній із груп у соціальних мережах на оголошення про "легкий" заробіток. Йому запропонували гроші за підпали автомобілів. Для підтвердження виконання завдань молодик знімав кожен підпал на відео та надсилав записи куратору через месенджер. Під час огляду мобільного телефона правоохоронці виявили відеозаписи підпалів.

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Затримано 20-річного студента, діяв замовлення спецслужб РФ. Джерело: t.me/if_police

Деталі

– Упродовж трьох ночей поспіль в Івано-Франківську зафіксували підпали чотирьох автомобілів. У ніч на 13 листопада на вулиці Карпатській унаслідок підпалу пошкоджено Audi та Jeep Compass. У ніч на 14 листопада на Південному бульварі підпалили Volkswagen Transporter. А 15 листопада близько 03:50 до поліції надійшло повідомлення про займання Volkswagen Touareg у дворі на вулиці Набережній. Унаслідок пожежі також було пошкоджено ще два автомобілі. Фігуранта затримали тієї ж ночі неподалік від місця підпалу на вулиці Набережній.

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Затримано 20-річного студента, діяв замовлення спецслужб РФ. Джерело: t.me/if_police

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Поліція перевіряє причетність підозрюваного до підпалу Volkswagen Transporter, який належить військовослужбовцю ЗСУ. Джерело: t.me/if_police

– Слідчі встановили, що студенту запропонували гроші за підпали автомобілів. Для підтвердження виконання завдань молодик знімав кожен підпал на відео та надсилав записи куратору через месенджер. Під час огляду мобільного телефона правоохоронці виявили відеозаписи підпалів.

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Під час огляду мобільного телефона правоохоронці виявили відеозаписи підпалів. Джерело: t.me/if_police

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Поліцейські затримали молодика неподалік від місця підпалу автомобіля в Івано-Франківську. Джерело: t.me/if_police

– За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ за фактами підпалів Audi, Jeep Compass та Volkswagen Touareg.

– Окремо поліція перевіряє причетність підозрюваного до підпалу Volkswagen Transporter, який належить військовослужбовцю Збройних Сил України. За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 114-1 ККУ.

Спалив чотири автівки за три ночі: у Франківську затримали 20-річного агента спецслужб РФ. Фото і відео

Затримано 20-річного студента, діяв замовлення спецслужб РФ. Джерело: t.me/if_police

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, підпалив військовий автомобіль за вказівкою куратора з РФ. За таку "роботу" зловмиснику обіцяли виплатити 1 тисячу доларів США.

Як повідомляв OBOZ.UA, суд виніс вирок рецидивісту, який, виконуючи завдання РФ, підпалив у Києві обладнання "Укрзалізниці". Зловмисник діяв, розраховуючи на винагороду від ворога.

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