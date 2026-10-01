Смертельний теракт на Житомирщині: суд ухвалив вирок агенту РФ, який заклав саморобну бомбу поблизу кладовища. Фото

На Житомирщині суд виніс вирок військовослужбовцю, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та заклав його поблизу кладовища. За даними слідства, чоловік діяв за вказівками російського куратора, який дистанційно активував вибухівку.

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Унаслідок детонації загинув інший військовослужбовець. Суд призначив обвинуваченому 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, повідомила Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Як готували теракт

За матеріалами слідства, у вересні 2025 року військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, через Telegram почав шукати можливість заробити гроші. Так він вийшов на зв’язок із представником РФ та погодився виконувати його завдання.

За інструкціями куратора чоловік орендував квартиру в Житомирі, придбав необхідні компоненти та власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій. Для дистанційного підриву він дообладнав його мобільним телефоном.

14 вересня 2025 року чоловік перевіз вибухівку на таксі до Коростишева та сховав її в яру на території кладовища, замаскувавши серед сміття.

Поруч на гілці дерева він також встановив мобільний телефон із програмним забезпеченням для дистанційного відеоспостереження. Це дозволяло російському куратору стежити за територією та в потрібний момент привести вибухівку в дію.

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Внаслідок вибуху загинув військовослужбовець

Того ж дня до замаскованого вибухового пристрою наблизився інший військовослужбовець. У цей момент вибухівку дистанційно активували, внаслідок чого чоловік загинув.

За матеріалами СБУ, виконавця затримали співробітники Служби безпеки та Національної поліції протягом восьми годин після вибуху. Слідство встановило, що чоловік погодився на виконання завдання за обіцянку "швидкого" заробітку.

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Який вирок виніс суд

Військовослужбовця визнали винним за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини, ч. 2 ст. 263-1 – незаконне виготовлення вибухового пристрою, а також ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження з вибуховим пристроєм.

Суд призначив йому 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними СБУ, під час визначення покарання суд врахував співпрацю обвинуваченого зі слідством.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні 2025 року співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали чоловіка, який влаштував теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини. Попередньо, 31-річний житель Коростишева діяв на замовлення російських спецслужб.

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