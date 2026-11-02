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"Скоріш за все, його звільнять з органів": в ОГП порушили кримінальну справу щодо Кропиви за розтрату держмайна

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
2,0 т.
"Скоріш за все, його звільнять з органів": в ОГП порушили кримінальну справу щодо Кропиви за розтрату держмайна
Ексзаступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергій Кропива. Джерело: Telegram/Центр протидії корупції

В Офісі генерального прокурора відкрили кримінальне провадження щодо колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиви. Йдеться про можливу розтрату державного майна та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ. За його словами, відповідне рішення ухвалили після службового розслідування, а розслідування кримінального провадження доручили Державному бюро розслідувань.

Що відомо про справу Сергія Кропиви 

Під час службового розслідування в ОГП встановили факти використання Кропивою службового автомобіля у власних цілях, а також його перебування в робочий час у Буковелі.

Ковальський зазначив, що за результатами перевірки дії експосадовця визнали дисциплінарним проступком. Відповідні матеріали передали до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а самого Кропиву відсторонили від посади.

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"Крім того, що ми встановили вчинення ним дисциплінарного проступку і надали матеріали до КДКП, і його відсторонили від посади і, скоріше за все, звільнять з органів прокуратури, ще зареєстрували кримінальне провадження", – сказав виконувач обов'язків генпрокурора.

Він уточнив, що провадження відкрили за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вони стосуються привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення.

Нагадаємо, у межах кадрового аудиту в Офісі генерального прокурора проводили службове розслідування щодо Сергія Кропиви, затриманого у справі "Карфаген". Перевіряли можливе використання ним службових повноважень у приватних інтересах та втручання в роботу інших прокурорів.

На той момент дисциплінарна скарга щодо експосадовця перебувала на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а посаду, яку він обіймав, ліквідували.

Як писав OBOZ.UA, Сергій Кропива тривалий час продовжував працювати в Офісі генерального прокурора попри підозру. Водночас раніше тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляв, що Кропиву вже відсторонили та готують його звільнення

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