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Сховали 1400 упаковок вітамінів у підлозі авто: на Буковині викрили контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Сховали 1400 упаковок вітамінів у підлозі авто: на Буковині викрили контрабанду на 1,4 млн грн. Фото
У "Порубному" прикордонники виявили приховані в автомобілі вітаміни на 1,4 млн грн. Джерело: ДПСУ/колаж OBOZ.UA

На Буковині прикордонники виявили в автомобілі 1400 упаковок іноземних вітамінів, які намагалися контрабандою провезти через кордон. Товар заховали просто в підлозі машини, його загальну вартість оцінюють у 1,4 млн грн.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Автомобіль із контрабандним товаром виявили в пункті пропуску "Порубне" у громадянина України, який повертався з Румунії.

Вітаміни заховали у підлозі автомобіля

За даними прикордонників, через "Порубне" на власному автомобілі повертався 63-річний чоловік. Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь отримали інформацію про можливе незаконне перевезення товарів, тому машину вирішили перевірити ретельніше.

Під час поглибленого огляду прикордонники знайшли схованку в підлозі авто. Усередині були заховані вітаміни іноземного виробництва.

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Сховали 1400 упаковок вітамінів у підлозі авто: на Буковині викрили контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Прикордонники знайшли схованку в підлозі авто. Джерело: ДПСУ

Сховали 1400 упаковок вітамінів у підлозі авто: на Буковині викрили контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Контрабандні вітаміни заховати у підлозі авто. Джерело: ДПСУ

Загалом у машині виявили 1400 упаковок товару. За попередньою оцінкою, його вартість становить близько 1,4 млн грн.

Сховали 1400 упаковок вітамінів у підлозі авто: на Буковині викрили контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Товар заховали просто в підлозі машини. Джерело: ДПСУ

ДПСУ

Загалом у машині виявили 1400 упаковок товару

Вилучили і товар, і автомобіль

Виявлені вітаміни вилучили. Разом із ними правоохоронці вилучили й автомобіль, у якому облаштували схованку, – його вартість оцінюють у 450 тисяч гривень.

За фактом виявленого порушення представники митниці склали відповідний протокол. Подальшу долю вилученого товару та автомобіля визначатимуть відповідно до законодавства.

Як повідомляв OBOZ.UA, правоохоронці України та Болгарії викрили міжнародну мережу контрабанди наркотиків, яка постачала небезпечні речовини на територію нашої держави та до країн ЄС. Організатора наркотрафіку затримали в Болгарії, а його спільників – в Україні.

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