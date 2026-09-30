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Сходки, побори і наркотрафік: у Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем "ворів у законі". Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
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Сходки, побори і наркотрафік: у Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем "ворів у законі". Фото
П'ятьом фігурантам повідомили про нові підозри
Джерело: OBOZ.UA

У Хмельницькому слідчому ізоляторі правоохоронці ліквідували злочинну вертикаль, яка, за даними слідства, діяла під контролем "ворів у законі". У межах розслідування поліцейські задокументували 14 злочинних зібрань, 13 фактів вимагання грошей та численні випадки постачання і збуту психотропів та наркотиків.

У травні п’ятьом фігурантам повідомили про підозру у низці злочинів, а тепер їм оголосили нові підозри за поширення злочинного впливу. Про це повідомила Національна поліція України.

Як діяла злочинна вертикаль у СІЗО

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції та слідчі ГУНП у Хмельницькій області, перебуваючи у СІЗО, "Рамін Гянжинський" за підтримки "ворів у законі" координував злочинну діяльність в ізоляторі.

Через контакти з представниками кримінального середовища погоджували злочинні наміри, підтримували кримінальну ієрархію та розширювали сфери впливу як у місцях утримання, так і за їх межами.

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До функціонування мережі були залучені особи зі статусом "смотрящих".

Сходки, побори і наркотрафік: у Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем ''ворів у законі''. Фото

У Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем ворів у законі

Джерело: npu.gov.ua

Сходки, вимагання та наркотики

Під час слідства правоохоронці задокументували 14 злочинних зібрань – так званих сходок. Вони відбувалися у форматі аудіо- та відеоконференцій між ув’язненими різних установ виконання покарань, а також людьми, які перебували на волі та за кордоном.

Крім того, правоохоронці зафіксували 13 фактів вимагання грошей у осіб, які перебували у слідчому ізоляторі. Потерпілих, за даними слідства, змушували передавати від 30 до 150 тисяч гривень.

Також було задокументовано численні факти постачання та збуту психотропних речовин і наркотиків. Частину отриманих коштів використовували для наповнення так званого злодійського общака. За нього відповідала дружина "смотрящого за СІЗО".

Сходки, побори і наркотрафік: у Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем ''ворів у законі''. Фото

У Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем ворів у законі

Джерело: npu.gov.ua

П'ятьом фігурантам повідомили про нові підозри

У травні п’ятьом фігурантам повідомили про підозру в організації, сприянні у проведенні або участі у злочинному зібранні, вимаганні та незаконному збуті психотропних речовин.

Серед них – "кримінальний авторитет" "Рамін Гянжинський", троє "смотрящих" та лідер ОЗГ.

Згодом правоохоронці зібрали докази щодо їхньої причетності ще до одного злочину. На цій підставі фігурантам повідомили нові підозри за частинами 1 та 2 статті 255-1 Кримінального кодексу України – встановлення або поширення в суспільстві та слідчих ізоляторах злочинного впливу.

Слідство триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Заходи з викриття проводили спільно з оперативним відділом ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор".

Як повідомляв OBOZ.UA, НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику СБУ, якого слідство підозрює в організації схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. За свої послуги учасники схеми отримали майже 1 мільйон гривень неправомірної вигоди.

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