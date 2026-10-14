Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

В Україні викрили три схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, які діяли на Київщині, Вінниччині та Одещині. Організатори використовували військову форму для маскування, перевозили "клієнтів" в обхід блокпостів, а в одному з випадків пропонували перетнути кордон із Молдовою вплав через річку.

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Про це повідомили в Національній поліції України. Загалом правоохоронці затримали шістьох осіб, а сімом фігурантам оголосили підозри. За незаконне переправлення людей через державний кордон їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як діяла схема на Київщині

У Київській області групу координував 26-річний місцевий мешканець, який нині перебуває за кордоном. Він знаходив чоловіків, домовлявся з ними про оплату та організовував роботу двох перевізників, які доправляли "клієнтів" із Києва до Чернівців, а звідти – до місця початку пішого маршруту поблизу українсько-румунського кордону.

Щоб уникнути перевірок на блокпостах, один із водіїв видавав себе за військовослужбовця ЗСУ, а пасажири також одягали військову форму. За легендою, водій нібито перевозив на полігон військових, які самовільно залишили частину.

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В одному із задокументованих епізодів переправлення до Румунії коштувало 5 500 доларів, а подальше перевезення до Угорщини – ще 1 000 доларів. 7 жовтня правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання грошей. Йому та організатору повідомили про підозру, а місцеперебування третього учасника встановлюють.

На Вінниччині пропонували переплисти річку

На Вінниччині діяла інша група, до якої, за даними слідства, причетний 56-річний місцевий мешканець. Він шукав чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Молдови, та залучав водіїв для перевезення їх до прикордонної території.

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За свої послуги фігуранти просили 10 000 доларів із людини. Із цієї суми 7 000 доларів мав отримати перший водій, а ще 3 000 – другий перевізник, який доправляв чоловіків до місця, звідки вони повинні були вплав перетнути річку та потрапити до Молдови. Надалі їм обіцяли допомогти з переїздом до Румунії.

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Поліцейські затримали організатора та обох перевізників. Усім трьом повідомили про підозру.

На Одещині незаконний виїзд організувало подружжя

В Одеській області, за версією слідства, незаконне переправлення чоловіків за кордон організували чоловік і дружина. За 5 000 доларів вони обіцяли доправити "клієнтів" до Придністровського регіону Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

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Чоловік перевозив пасажирів до прикордонної зони, а дружина їхала попереду іншим автомобілем. Вона перевіряла маршрут на наявність блокпостів і прикордонних нарядів та попереджала чоловіка про можливі перешкоди.

12 жовтня правоохоронці зупинили автомобіль фігурантів за кілометр від державного кордону в Роздільнянському районі під час спроби незаконного переправлення чоловіка. Подружжя затримали, обом повідомили про підозру.

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Що вилучили під час обшуків

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальних провадженнях. Зокрема, у справі щодо схеми на Київщині знайшли гроші, мобільні телефони, флешнакопичувачі, документацію, чорнові записи та два автомобілі.

Крім того, поліцейські виявили дві гранати, набої різного калібру, магазин до зброї та ніж.

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Сімом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Шістьох із них затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і конфіскацію майна.

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Нагадаємо, правоохоронці викрили понад 20 схем незаконного перетину державного кордону України, за якими військовозобов’язаним чоловікам пропонували нелегально виїхати до Білорусі, Молдови та Румунії. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 3 тисяч євро до 20 тисяч доларів.

Як писав OBOZ.UA, на Одещині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. Організатори шукали "клієнтів" через закритий Telegram-канал, а до прикордоння перевозили їх у багажниках автомобілів або перевдягненими у військову форму.