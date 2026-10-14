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Сімейний "бізнес" по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
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Сімейний "бізнес" по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото
Викрито три схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Національна поліція України

В Україні викрили три схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, які діяли на Київщині, Вінниччині та Одещині. Організатори використовували військову форму для маскування, перевозили "клієнтів" в обхід блокпостів, а в одному з випадків пропонували перетнути кордон із Молдовою вплав через річку.

Про це повідомили в Національній поліції України. Загалом правоохоронці затримали шістьох осіб, а сімом фігурантам оголосили підозри. За незаконне переправлення людей через державний кордон їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як діяла схема на Київщині

У Київській області групу координував 26-річний місцевий мешканець, який нині перебуває за кордоном. Він знаходив чоловіків, домовлявся з ними про оплату та організовував роботу двох перевізників, які доправляли "клієнтів" із Києва до Чернівців, а звідти – до місця початку пішого маршруту поблизу українсько-румунського кордону.

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Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

Щоб уникнути перевірок на блокпостах, один із водіїв видавав себе за військовослужбовця ЗСУ, а пасажири також одягали військову форму. За легендою, водій нібито перевозив на полігон військових, які самовільно залишили частину.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

В одному із задокументованих епізодів переправлення до Румунії коштувало 5 500 доларів, а подальше перевезення до Угорщини – ще 1 000 доларів. 7 жовтня правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання грошей. Йому та організатору повідомили про підозру, а місцеперебування третього учасника встановлюють.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

На Вінниччині пропонували переплисти річку

На Вінниччині діяла інша група, до якої, за даними слідства, причетний 56-річний місцевий мешканець. Він шукав чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Молдови, та залучав водіїв для перевезення їх до прикордонної території.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

За свої послуги фігуранти просили 10 000 доларів із людини. Із цієї суми 7 000 доларів мав отримати перший водій, а ще 3 000 – другий перевізник, який доправляв чоловіків до місця, звідки вони повинні були вплав перетнути річку та потрапити до Молдови. Надалі їм обіцяли допомогти з переїздом до Румунії.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

Поліцейські затримали організатора та обох перевізників. Усім трьом повідомили про підозру.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

На Одещині незаконний виїзд організувало подружжя

В Одеській області, за версією слідства, незаконне переправлення чоловіків за кордон організували чоловік і дружина. За 5 000 доларів вони обіцяли доправити "клієнтів" до Придністровського регіону Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

Чоловік перевозив пасажирів до прикордонної зони, а дружина їхала попереду іншим автомобілем. Вона перевіряла маршрут на наявність блокпостів і прикордонних нарядів та попереджала чоловіка про можливі перешкоди.

12 жовтня правоохоронці зупинили автомобіль фігурантів за кілометр від державного кордону в Роздільнянському районі під час спроби незаконного переправлення чоловіка. Подружжя затримали, обом повідомили про підозру.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

Що вилучили під час обшуків

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальних провадженнях. Зокрема, у справі щодо схеми на Київщині знайшли гроші, мобільні телефони, флешнакопичувачі, документацію, чорнові записи та два автомобілі.

Крім того, поліцейські виявили дві гранати, набої різного калібру, магазин до зброї та ніж.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

Сімом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Шістьох із них затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і конфіскацію майна.

Сімейний ''бізнес'' по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Поліція викрила нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Джерело: Національна поліція України

Нагадаємо, правоохоронці викрили понад 20 схем незаконного перетину державного кордону України, за якими військовозобов’язаним чоловікам пропонували нелегально виїхати до Білорусі, Молдови та Румунії. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 3 тисяч євро до 20 тисяч доларів.

Як писав OBOZ.UA, на Одещині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. Організатори шукали "клієнтів" через закритий Telegram-канал, а до прикордоння перевозили їх у багажниках автомобілів або перевдягненими у військову форму.

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