Шукали ''клієнтів'' серед військовозобов'язаних: на Рівненщині судитимуть учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото

На Рівненщині судитимуть трьох чоловіків, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги вони оцінювали у $10 тисяч з однієї людини, а одного з фігурантів затримали під час отримання $20 тисяч від двох "клієнтів".

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Про це у Facebook повідомила Рівненська обласна державна адміністрація. За даними слідства, організатором схеми був житель Сарненського району, який залучив до протиправної діяльності ще двох спільників – мешканця прикордоння та жителя Києва. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду.

Як працювала схема незаконного переправлення за кордон

За даними правоохоронців, фігуранти шукали "клієнтів" серед військовозобов'язаних чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. Для цього вони використовували особисті зв'язки та залучали посередників.

Учасники схеми мали чітко розподілені обов'язки. Організатор координував незаконну діяльність і шукав охочих виїхати за кордон, а його спільники забезпечували перевезення до прикордонних районів та інструктували чоловіків, як обходити блокпости й пункти пропуску.

Одного з фігурантів затримали поблизу державного кордону під час отримання $20 тисяч від двох чоловіків, які хотіли скористатися незаконною схемою. За версією слідства, ця сума була платою за переправлення двох "клієнтів".

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Яке покарання загрожує фігурантам

Обвинувальні акти щодо трьох чоловіків скерували до суду за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління Служби безпеки України в Рівненській області спільно з поліцією регіону за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Головні історії дня

Нагадаємо, на Одещині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. "Клієнтів" шукали через закритий Telegram-канал, а перед виїздом переховували в орендованих квартирах і готелях.

Як писав OBOZ.UA, правоохоронці заблокували кілька схем незаконного переправлення чоловіків за кордон, зокрема на Рівненщині. Організатори пропонували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску або оформлення фіктивних документів.