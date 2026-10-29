Шпигувала під виглядом прибиральниці: у Харкові кинули за грати агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові удари. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяПівденна Корея на тлі погіршення відносин з Україною готується до відновлення співпраці з Росією – FTПівденна Корея на тлі погіршення відносин з Україною готується до відновлення співпраці з Росією – FTЕксгенпрокурор Луценко про очільника Агентства відновлення Федорова: людина з дуже підозрілим бекграундомЕксгенпрокурор Луценко про очільника Агентства відновлення Федорова: людина з дуже підозрілим бекграундом"Займаємось питанням": Путін зробив цинічну заяву про Олешки і мирні перемовини"Займаємось питанням": Путін зробив цинічну заяву про Олешки і мирні перемовиниБізнесмен, який був у розшуку через привласнення бюджетних коштів, виїхав з УкраїниБізнесмен, який був у розшуку через привласнення бюджетних коштів, виїхав з України: його компанія масово виграє тендериКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоКличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. ФотоОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоЛегендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фотоЛегендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фотоБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: українцям озвучили прогноз
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Шпигувала під виглядом прибиральниці: у Харкові кинули за грати агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові удари. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
579
Шпигувала під виглядом прибиральниці: у Харкові кинули за грати агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові удари. Фото
Затримання жінки. Джерело: Прокуратура України.

У Харкові засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агентку російської воєнної розвідки, яка передавала окупантам розвідувальну інформацію про Сили оборони України. Жінку викрили в жовтні 2024 року під час виконання чергового завдання російського куратора.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. 65-річна місцева жителька потрапила в поле зору російських спецслужб, коли шукала швидкий заробіток у Telegram-каналах.

Після вербування вона почала виконувати завдання кадрового співробітника російської воєнної розвідки.

Жінка діяла під виглядом прибиральниці та пропонувала українським військовим побутову допомогу за символічну плату. Під час спілкування з ними вона намагалася отримати відомості про розташування та діяльність підрозділів Сил оборони.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
1,2 т.
Шукали "клієнтів" серед військовозобов'язаних: на Рівненщині судитимуть учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото
1,2 т.
Шукали "клієнтів" серед військовозобов'язаних: на Рівненщині судитимуть учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
1,7 т.
В Україні викрили масштабну схему незаконного збуту військових БПЛА: проведено майже сотню обшуків. Фото
1,7 т.
В Україні викрили масштабну схему незаконного збуту військових БПЛА: проведено майже сотню обшуків. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
4,3 т.
У Швеції затримали проросійського ексдепутата від "Партії регіонів" Святаша: приїхав відвідати концерт
4,3 т.
У Швеції затримали проросійського ексдепутата від "Партії регіонів" Святаша: приїхав відвідати концерт

Зокрема, агентка збирала інформацію про запасні командні пункти й бойові позиції українських захисників, виробництво безпілотників і тренувальний центр військових. Також вона фотографувала переміщення військової техніки та перевіряла наслідки російських ракетних ударів по визначених об’єктах.

Для уточнення отриманих відомостей жінка виходила на місцевість і проводила додаткову розвідку. Зібрану інформацію, зокрема фотографії та скриншоти Google Maps із позначками українських військових об’єктів, вона накопичувала у своєму смартфоні, щоб передати російській стороні.

Співробітники СБУ затримали жінку в жовтні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку поблизу будівлі, яку використовували Сили оборони. Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон із матеріалами, що підтверджували розвідувальну діяльність.

За даними слідства, жінка підтримувала зв’язок із кадровим співробітником російської спецслужби через Telegram і передавала йому зібрані відомості.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ДБР затримало військовослужбовця, який самовільно залишив частину та почав співпрацювати з російською ФСБ. За гроші він передавав ворогу дані про розташування українських підрозділів на Запоріжжі та Херсонщині.

Схожі теми
Війна в УкраїніГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС РФ)УкраїнаРосіясудові рішеннязрадник
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!