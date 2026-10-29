Шпигувала під виглядом прибиральниці: у Харкові кинули за грати агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові удари. Фото

У Харкові засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агентку російської воєнної розвідки, яка передавала окупантам розвідувальну інформацію про Сили оборони України. Жінку викрили в жовтні 2024 року під час виконання чергового завдання російського куратора.

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Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. 65-річна місцева жителька потрапила в поле зору російських спецслужб, коли шукала швидкий заробіток у Telegram-каналах.

Після вербування вона почала виконувати завдання кадрового співробітника російської воєнної розвідки.

Жінка діяла під виглядом прибиральниці та пропонувала українським військовим побутову допомогу за символічну плату. Під час спілкування з ними вона намагалася отримати відомості про розташування та діяльність підрозділів Сил оборони.

Зокрема, агентка збирала інформацію про запасні командні пункти й бойові позиції українських захисників, виробництво безпілотників і тренувальний центр військових. Також вона фотографувала переміщення військової техніки та перевіряла наслідки російських ракетних ударів по визначених об’єктах.

Для уточнення отриманих відомостей жінка виходила на місцевість і проводила додаткову розвідку. Зібрану інформацію, зокрема фотографії та скриншоти Google Maps із позначками українських військових об’єктів, вона накопичувала у своєму смартфоні, щоб передати російській стороні.

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Співробітники СБУ затримали жінку в жовтні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку поблизу будівлі, яку використовували Сили оборони. Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон із матеріалами, що підтверджували розвідувальну діяльність.

За даними слідства, жінка підтримувала зв’язок із кадровим співробітником російської спецслужби через Telegram і передавала йому зібрані відомості.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ДБР затримало військовослужбовця, який самовільно залишив частину та почав співпрацювати з російською ФСБ. За гроші він передавав ворогу дані про розташування українських підрозділів на Запоріжжі та Херсонщині.