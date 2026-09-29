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Шпигувала під виглядом поїздок у таксі: на Чернігівщині кинули за ґрати неповнолітню агентку РФ

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 2,6 т.
Шпигувала під виглядом поїздок у таксі: на Чернігівщині кинули за ґрати неповнолітню агентку РФ
Суд визнав непорвнолітню винною у державній зраді
Джерело: Згенеровано ШІ

10 років за ґратами проведе неповнолітня агентка РФ, яка збирала інформацію про українську протиповітряну оборону на Чернігівщині. Під виглядом звичайних поїздок у таксі вона фотографувала й фільмувала на відео позиції українських військових, які окупанти планували атакувати.

Про це повідомила Служба безпеки України. Агентку затримали в листопаді 2024 року під час фіксації одного з військових об’єктів, суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Шукала легкі гроші в Telegram

За даними слідства, на російську спецслужбу неповнолітня вийшла, коли шукала підробіток у Telegram-каналах. Їй запропонували швидкий заробіток в обмін на поїздки місцевістю, під час яких вона мала збирати інформацію про українські військові об’єкти.

Насамперед росіян цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, які захищають північ України.

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17-річна шпигунка їздила територією області під виглядом замовних поїздок у таксі. Під час таких поїздок вона визначала потрібні об’єкти, фотографувала та знімала їх на відео, а після повернення додому систематизувала зібрану інформацію для свого російського куратора.

Затримали під час зйомки військового об’єкта

СБУ задокументувала її діяльність і затримала безпосередньо під час фото- та відеофіксації одного з військових об’єктів.

Під час затримання у зрадниці вилучили смартфон, на якому були файли з координатами та розташуванням Сил оборони. Також у телефоні знайшли анонімний чат у месенджері, через який вона спілкувалася зі своїм куратором із російської воєнної розвідки.

За матеріалами справи, зібрані нею дані російська сторона могла використовувати для підготовки повітряних атак по Чернігівщині.

Суд призначив 10 років ув’язнення

Суд визнав російську агентку винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Оскільки на момент скоєння злочину вона була неповнолітньою, суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ викрила одного з найбільш законспірованих агентів РФ у Херсоні, якого російська спецслужба завербувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Ним виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби у 2018 році, а під час окупації Херсона у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.

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