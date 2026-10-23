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СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
3,3 т.
СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт
Наразі затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Джерело: t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині мешканку Донецька, яка воювала проти України у складі російських збройних угруповань. Вона хотіла поновити український закордонний паспорт, щоб виїхати до однієї з країн Євросоюзу на постійне проживання.

Затриманій повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як жінка потрапила до російської армії

До початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні.

Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналася до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу Росії. У складі російської армії фігурантка отримала звання сержанта та служила до серпня 2024 року.

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Після звільнення зі складу російських збройних угруповань жінка вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до Європейського Союзу.

Як СБУ затримала ветеранку армії РФ

За даними слідства, для виїзду до ЄС жінці потрібно було поновити український закордонний паспорт. З цією метою вона прибула до України з території Білорусі.

Співробітники СБУ задокументували перетин нею державного кордону та затримали фігурантку в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

Під час обшуку правоохоронці виявили в неї російський паспорт, військові квитки армії РФ, посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт

СБУ затримала ветеранку армії РФ. Джерело: t.me/SBUkr

У чому підозрюють затриману

Слідчі Служби безпеки України повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі затримана перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт

СБУ затримала ветеранку армії РФ. Джерело: t.me/SBUkr

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ затримали у Києві агентку ФСБ, яка готувала замах на лідера однієї із українських громадських організацій. У такий спосіб ворог сподівався вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну.

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