СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині мешканку Донецька, яка воювала проти України у складі російських збройних угруповань. Вона хотіла поновити український закордонний паспорт, щоб виїхати до однієї з країн Євросоюзу на постійне проживання.

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Затриманій повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як жінка потрапила до російської армії

До початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні.

Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналася до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу Росії. У складі російської армії фігурантка отримала звання сержанта та служила до серпня 2024 року.

Після звільнення зі складу російських збройних угруповань жінка вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до Європейського Союзу.

Як СБУ затримала ветеранку армії РФ

За даними слідства, для виїзду до ЄС жінці потрібно було поновити український закордонний паспорт. З цією метою вона прибула до України з території Білорусі.

Співробітники СБУ задокументували перетин нею державного кордону та затримали фігурантку в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

Під час обшуку правоохоронці виявили в неї російський паспорт, військові квитки армії РФ, посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

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У чому підозрюють затриману

Слідчі Служби безпеки України повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі затримана перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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