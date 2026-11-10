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СБУ затримала в Ужгороді одну з "керівниць" окупаційного "Донбасгазу": що їй загрожує

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
1,0 т.
СБУ затримала в Ужгороді одну з "керівниць" окупаційного "Донбасгазу": що їй загрожує
Затримання однієї з керівниць окупаційного Донбасгазу. Джерело: СБУ.

Служба безпеки України затримала в Ужгороді колишню очільницю однієї з ділянок окупаційного підприємства "Донбасгаз", яка після захоплення частини Донеччини перейшла на бік ворога. Жінка протягом 2022-2023 років займалася управлінською та фінансово-господарською діяльністю на захопленій території, сприяючи роботі окупаційної газової структури.

Про це повідомили в СБУ. Підозрюванузатримали в орендованій квартирі на Закарпатті після її повернення в Україну через треті країни.

Як встановило розслідування, фігурантка – мешканка Волноваського району Донецької області, яка до повномасштабного вторгнення мала досвід роботи у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв. Після окупації селища Донське вона добровільно почала співпрацювати з росіянами.

Згодом жінку включили до керівного складу так званого концерну, який об’єднав під своїм контролем захоплені газові мережі на сході України.

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За інформацією СБУ, підозрювана брала участь у незаконному привласненні української газової інфраструктури. Зокрема, за її участі Росія "перереєструвала" на окупаційне підприємство комплекс споруд, обладнання та інші матеріальні цінності захопленої частини української газотранспортної системи.

Крім того, фігурантка організовувала підключення місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за тарифами так званої "ДНР". Таким чином окупаційна адміністрація отримувала додаткові надходження до бюджету країни-агресора.

За даними спецслужби, жінка прибула до Ужгорода через треті країни для вирішення особистих питань. Правоохоронці встановили маршрут її в’їзду на підконтрольну Україні територію через західний кордон і затримали в орендованому помешканні.

Під час обшуку у фігурантки вилучили два мобільні телефони та флеш-носій із доказами її співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У спецслужбі також нагадали, що в червні 2023 року заочно повідомили про підозру так званому генеральному директору окупаційного "Донбасгазу" Андрію Іченку.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що СБУ викрила жителя Черкащини, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та зборі розвідданих про розташування українських військових. Чоловік збирав координати місць дислокації підрозділів ЗСУ та передавав їх російському куратору за грошову винагороду.

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