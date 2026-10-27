СБУ затримала в Одесі агента РФ, який збирав розвіддані для підготовки диверсій. Фото

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі 21-річного студента, який працював на російські спецслужби. Він збирав інформацію для підготовки диверсій, а також мав намір розміщувати російську символіку на рекламних конструкціях міста.

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Молодик потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкий заробіток у тематичних Telegram-чатах. Про це повідомила СБУ в офіційному Telegram-каналі.

Після вербування він почав виконувати завдання російських кураторів.

Зокрема, фігурант збирав інформацію про місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі, які ворог планував використати для підготовки підпалів. Також він стежив за одним з об’єктів критичної інфраструктури регіону та намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця.

Крім того, російські спецслужби доручили студенту організувати інформаційні провокації, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в портовому місті.

Одним із перших завдань було втручання в систему керування рекламними сітілайтами. За задумом ворога, на цифрових конструкціях мали з’являтися пропагандистські матеріали РФ.

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Для виконання цього завдання агент отримав від російських кураторів спеціальне програмне забезпечення, яке давало змогу змінювати зображення на рекламних екранах. Наступним етапом мало стати розміщення російського прапора на сітілайті в центрі Одеси.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Головні історії дня

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Одесі Служба безпеки України затримала 20-річного агента РФ, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним.За їхньою допомогою російські спецслужби сподівалися визначити координати українських нафтобаз на півдні країни.