СБУ затримала у Рівному студента, який на замовлення РФ намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ. Фото

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ у Рівному. До підготовки теракту причетний студент одного зі столичних університетів.

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Зрадника завербували російські спецслужби Telegram-канали з пропозиціями швидкого заробітку. Про це повідомила Служба безпеки України.

Після вербування російські спецслужби направили студента до Рівного, де він мав організувати підрив військового транспорту з українськими захисниками. Для цього чоловік оселився в орендованій квартирі, а згодом отримав від російського куратора координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм.

Вибухівку агент заклав під автобус, у якому перевозили військовослужбовців ЗСУ. Для посилення уражаючої дії пристрій доповнили двома скляними пляшками з горючою рідиною.

Крім того, зловмисник встановив навпроти паркувального майданчика замасковану під коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом.

За допомогою цього пристрою російські спецслужби планували стежити за посадкою військових в автобус і визначити момент для дистанційного підриву транспорту під час руху до пункту призначення.

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Співробітники СБУ завчасно виявили підготовку теракту, знешкодили вибухівку та затримали підозрюваного на міському автовокзалі. Після закладення пристрою він намагався терміново виїхати з Рівного до Києва, щоб переховуватися.

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Під час затримання у чоловіка вилучили смартфон, з якого він повідомив російській стороні про встановлення вибухівки на місці запланованого теракту.

У СБУ зазначили, що це вже четвертий теракт, якому вдалося запобігти в Рівному від початку 2026 року.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – закінчений замах на терористичний акт.

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Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що СБУ затримала військовослужбовця, який після самовільного залишення частини повернувся до свого підрозділу за завданням російських спецслужб. Мобілізований із Полтавщини мав збирати розвіддані та передавати ворогу координати позицій українських військових для коригування російських обстрілів.

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