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СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов’янську. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов’янську. Фото
Слідчі СБУ оголосили обом фігурантам підозри

Співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, які коригували удари ворога по Дніпру та Слов'янську. Фігуранти діяли окремо та були виявлені на початку їхньої шпигунської активності.

Зловмисникам загрожує довічне перебування під вартою. Про це, 14 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала двох російських агентів, які діяли окремо один від одного у Дніпрі та Слов’янську", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За інформацією слідства, обох підозрюваних викрили ще на початковому етапі розвідувальної діяльності, що дало змогу захистити запасні командні пункти українських військ і автозаправні станції.

Один із фігурантів виявився працівник автозаправного комплексу у Слов’янську, якого завербували російські спецслужби. На нього вийшли через колишнього однокласника, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та почав співпрацювати з її спецслужбами.

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Після вербування чоловік таємно фотографував і знімав на відео колони української військової техніки, що перебували на території АЗС або поблизу неї. Зібрані матеріали він мав передати російській стороні для підготовки точкових ударів.

Крім того, фігурант власним автомобілем об’їжджав інші заправки та мости, які використовують для забезпечення логістики Сил оборони України.

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов’янську. Фото

Зловмисники перебувають під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Іншим зрадником виявився житель Покровська. У 2024 році він перебрався до Дніпра та оселився в одному з місцевих гуртожитків.

Увагу російських кураторів чоловік привернув своїми проросійськими висловлюваннями в чатах Telegram-каналів.

За вказівками кураторки з РФ, він мав збирати інформацію для коригування ракетно-дронових ударів по місцях найбільшого скупчення українських військових і розташування техніки Сил оборони в Дніпрі.

Для цього підозрюваний пішки обстежував місцевість, а до віддалених районів діставався громадським транспортом.

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов’янську. Фото

Зловмисники перебувають під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Подробиці затримання

"Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами їхньої роботи на ворога", – зазначається у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили обом фігурантам підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

– державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111);

– незаконне поширення відомостей про переміщення чи розташування українських військ за тих самих обставин (ч. 2 ст. 114-2).

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що СБУ затримала військовослужбовця, який після самовільного залишення частини повернувся до свого підрозділу за завданням російських спецслужб. Мобілізований із Полтавщини мав збирати розвіддані та передавати ворогу координати позицій українських військових для коригування російських обстрілів.

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