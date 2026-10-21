СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКого в Україні залишать без бронюванняКого в Україні залишать без бронювання: що задумали в Кабміні та які підприємства можуть втратити критичність"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в ОслоВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиціУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці"Є передумови дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі, в ЄС відреагували"Є передумови дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі, в ЄС відреагували"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту Віткоффа"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту Віткоффа

СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
1,5 т.
СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців
Фігуранти справи поширювали проросійські наративи. Джерело: СБУ

Служба безпеки України викрила шістьох прихильників Кремля в Києві, Миколаєві, Черкаській та Закарпатській областях. За даними слідства, вони виправдовували збройну агресію Росії, поширювали ворожу пропаганду та розпалювали національну й релігійну ворожнечу.

Про це СБУ повідомила в Telegram. У відомстві зазначили, що зібрали докази інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

У Києві затримали жінку, яка протягом 2025–2026 років опублікувала в Telegram-каналах майже 100 тисяч коментарів, зокрема із закликами вбивати українців. Також вона закликала до насильства проти однієї з національних меншин і знищення храмів релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, виконував завдання представника Росії. Він адміністрував місцевий Telegram-канал із понад 13 тисячами підписників, де підтримував російських окупантів. Крім того, чоловік створював і поширював пропагандистські матеріали РФ та деструктивні повідомлення, які, за оцінкою СБУ, загрожували інформаційній безпеці України.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,9 т.
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото
1,9 т.
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
3,7 т.
Помер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованого
3,7 т.
Помер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованого
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
834
Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото
834
Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото
СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

СБУ викрила прихильників Кремля в різних регіонах України. Джерело: СБУ

СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

СБУ викрила прихильників Кремля в різних регіонах України. Джерело: СБУ

На Черкащині викрили дружину настоятеля храму УПЦ МП. У Telegram-чатах вона вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та заперечувала збройну агресію Росії проти України. За даними СБУ, жінка поширювала ворожу пропаганду серед знайомих і листувалася на цю тему з парафіянами.

Ще одному фігуранту з Черкащини – громадянину Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні, – повідомили про підозру. У Telegram-каналах він називав повномасштабну війну "внутрішнім громадянським конфліктом" і підтримував захоплення частини територій східних областей України.

На Закарпатті правоохоронці викрили двох жінок, які у власних акаунтах у соцмережах закликали до "відокремлення" регіону від України. Вони також поширювали прокремлівські наративи та виправдовували російську збройну агресію.

СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

СБУ викрила прихильників Кремля в різних регіонах України. Джерело: СБУ

СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

СБУ викрила прихильників Кремля в різних регіонах України. Джерело: СБУ

Яке покарання загрожує фігурантам

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах Росії. Слідчі повідомили їм про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 – публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із такими закликами через засоби масової інформації;
  • ч. 1 ст. 110 – поширення матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону України;
  • ч. 6 ст. 111-1 – інформаційна діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямована на підтримку її збройної агресії проти України;
  • ч. 2 ст. 161 – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі й ненависті, поєднані з погрозами;
  • ч.ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікація її учасників.

За цими статтями фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Києві затримали 18-річного одесита, якого підозрюють у державній зраді. За даними СБУ, він коригував російські удари по Одесі, розвідував визначені ворогом об'єкти в Дніпрі та готував теракт у столиці. Наразі юнак перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Схожі теми
новини УкраїниВійна в УкраїніпропагандаСлужба безпеки України (СБУ)затриманняслідствоЗакарпаттяУПЦ МПРосіяКремль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел