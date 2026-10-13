СБУ затримала коригувальницю, яка наводила атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото

СБУ виявила та затримала коригувальницю, яка наводила атаки Росії по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Зрадницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області.

Відео дня

Для виконання завдань ворога агентка пішки або на громадському транспорті об’їжджала місцевість, щоб фотографувати та знімати на відео військові об’єкти. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одну російську агентку. Зловмисниця наводила ракетно-дронові атаки Росії по оборонних підприємствах та громадських організаціях, які постачають спорядження для українських захисників.

Завербованою зрадницею виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. У поле зору окупантів вона потрапила через своїх знайомих з тимчасово окупованої території на сході України.

Розслідування з'ясувало, що зрадницю цікавили військові та волонтерські об’єкти Дніпра та області. Для виконання завдань на замовлення РФ зловмисниця пішки або на громадському транспорті об’їжджала місцевість і фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту. Окрім того, агентка фіксувала наслідки попередніх обстрілів.

"Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону для подальшого "звіту" кураторам з РФ", – йдеться в матеріалі.

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затримала зрадницю, яка наводила російські атаки на Дніпропетровщину. Джерело: СБУ

Що загрожує коригувальниці

Співробітники СБУ викрили зловмисницю, задокументували її роботу на ворога і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили коригувальниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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