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СБУ затримала коригувальницю, яка наводила атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
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СБУ затримала коригувальницю, яка наводила атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото
Фігурантка наводила атаки РФ на Дніпропетровщину. Джерело: СБУ

СБУ виявила та затримала коригувальницю, яка наводила атаки Росії по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Зрадницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області.

Для виконання завдань ворога агентка пішки або на громадському транспорті об’їжджала місцевість, щоб фотографувати та знімати на відео військові об’єкти. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одну російську агентку. Зловмисниця наводила ракетно-дронові атаки Росії по оборонних підприємствах та громадських організаціях, які постачають спорядження для українських захисників.

Завербованою зрадницею виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. У поле зору окупантів вона потрапила через своїх знайомих з тимчасово окупованої території на сході України.

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Розслідування з'ясувало, що зрадницю цікавили військові та волонтерські об’єкти Дніпра та області. Для виконання завдань на замовлення РФ зловмисниця пішки або на громадському транспорті об’їжджала місцевість і фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту. Окрім того, агентка фіксувала наслідки попередніх обстрілів.

"Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону для подальшого "звіту" кураторам з РФ", – йдеться в матеріалі.

затримала зрадницю, яка наводила російські атаки на Дніпропетровщину.Джерело: СБУ

Що загрожує коригувальниці

Співробітники СБУ викрили зловмисницю, задокументували її роботу на ворога і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили коригувальниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ у Рівному. До підготовки теракту причетний студент одного зі столичних університетів. Зрадника завербували російські спецслужби Telegram-канали з пропозиціями швидкого заробітку.

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