СБУ затримала колишнього моряка, який на замовлення ФСБ коригував удари по Одесі. Фото

Служба безпеки України затримала колишнього моряка, який на замовлення росіян коригував удари по Одесі. Ворог завербував чоловіка після того, як його списали з судна.

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Тепер фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Про це 2 жовтня повідомили у пресслужбі СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного російського агента. Ним виявився колишній моряк торговельного судна, який після виходу на пенсію пішов на співпрацю з ФСБ та коригував обстріли портового міста", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

ФСБ завербувала чоловіка після того, як його списали з морського судна. Посередником у вербуванні став його знайомий колишній міліціонер з Одеси, який виїхав до Росії.

Під час своєї діяльності фігурант передавав російській спецслужбі координати позицій української ППО, яка захищає небо над обласним центром. Зокрема, він допомагав окупантам визначати цілі для ударів реактивними безпілотниками.

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Агент пересувався велосипедом обласним центром та прилеглими територіями. Він приховано фотографував і знімав на відео об’єкти, які могли зацікавити ворога.

Крім того, слідчі задокументували, як чоловік неодноразово демонстрував своє прихильне ставлення до кремлівського режиму в розмовах з оточенням.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили підозрюваного та затримали його вдома. Також правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити місця дислокації Сил оборони, які могли опинитися під загрозою через його діяльність.

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Під час обшуку в нього вилучили відеокамеру та смартфон. За даними СБУ, ці пристрої зрадник використовував для збору розвідувальних відомостей і підтримання прихованого зв’язку з представниками ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі 21-річного студента, який працював на російські спецслужби. Він збирав інформацію для підготовки диверсій, а також мав намір розміщувати російську символіку на рекламних конструкціях міста.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Одесі Служба безпеки України затримала 20-річного агента РФ, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. За їхньою допомогою російські спецслужби сподівалися визначити координати українських нафтобаз на півдні країни.