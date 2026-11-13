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СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
750
СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото
Служба безпеки України затримала колишнього керівника освітнього закладу з Євпаторії. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала на Одещині колишнього керівника освітнього закладу з Євпаторії, який після окупації Криму перейшов на бік Росії. Він займався ідеологічною обробкою дітей, залучав їх до мілітарних заходів і фактично готував до війни проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними слідства, фігуранта вдалося виманити з тимчасово окупованого півострова завдяки багатоходовій спецоперації військової контррозвідки та свідченням його колишньої колеги.

Як затримали колаборанта з Криму

Йдеться про колишнього директора позашкільного закладу в Євпаторії. До російської окупації міста він обіймав керівну посаду в місцевій установі, однак у 2014 році підтримав збройну агресію РФ.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

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Після захоплення півострова окупанти призначили його керівником дитячо-юнацької установи, яку використовували для ідеологічного впливу на молодь. За матеріалами справи, чоловік поширював серед вихованців кремлівську пропаганду та залучав їх до заходів мілітарного характеру.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Викрити його допомогла колишня колега фігуранта, яку російські окупанти примусово утримували в Криму. Військові контррозвідники СБУ допомогли жінці виїхати з півострова, після чого вона надала свідчення щодо діяльності колаборанта.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Як колаборант готував дітей до війни проти України

За даними слідства, чоловік під виглядом спортивних секцій і культурно-мистецьких занять залучав вихованців віком від 5 до 18 років до пропагандистських та мілітарних заходів.

Зокрема, в приміщенні окупаційної установи військовослужбовці збройних угруповань РФ проводили для дітей заняття з вогневої та тактичної підготовки.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Крім того, під час публічних заходів фігурант нав'язував підліткам та їхнім батькам гасла на підтримку Кремля, героїзував російських військових і намагався сформувати в дітей ненависть до України.

Також слідчі встановили, що колаборант брав участь у депортації дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей до Росії через Крим.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Яке покарання загрожує затриманому

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про можливе залучення чоловіка до розвідувальної діяльності на Одещині. Зокрема, слідство з'ясовує, чи не відрядили його окупанти для збору даних про місця дислокації Сил оборони України.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі.

Комплексні заходи СБУ проводила спільно із загоном спеціальної розвідки Військово-морських сил ЗСУ "Янголи" за процесуального керівництва Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

СБУ затримала колаборанта з Криму, який готував дітей на півострові до війни проти України. Фото

СБУ затримала колаборанта з Криму. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Нагадаємо, СБУ та Херсонська обласна прокуратура заочно повідомили про підозру генералу армії РФ Олександру Дворнікову, який керував наступом російських військ на півдні України на початку повномасштабного вторгнення. За даними слідства, він координував захоплення Херсонщини та планував подальше просування окупаційних сил у напрямку Миколаєва й Одеси.

Як писав OBOZ.UA, СБУ затримала в Києві агента російських спецслужб, який готував координати для повітряного удару по українських військових і цивільних об’єктах столиці. Чоловік збирав розвіддані про розташування Сил оборони та передавав їх російським кураторам.

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