У Хмельницькому агент російського ГРУ намагався підірвати командира елітного загону ССО. СБУ затримала кілера, запобігши замовному вбивству військового. Фігурант мав активувати вибухівку дистанційно.

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Завербованим зловмисником виявився колишній контрактник, звільнений у 2024 році за станом здоров'я, тепер йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це розповіли в Службі безпеки України.

Що відомо

У Хмельницькому за результатами дій на випередження вдалось запобігти умисному вбивству українського військового. СБУ затримала агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який намагався підірвати командира загону спецзаходів ССО. Зловмиснику тепер загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Військова контррозвідка СБУ Харківщини за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ запобігла замовному вбивству керівника одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони.

Зловмисник мав активувати вибухівку

Розслідування з'ясувало, що завербований Росією зловмисник заклав вибухівку у "власний" кросовер та припаркував його біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець. У дверцятах авто знаходилася саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами.

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Виконуючи інструкцією російської спецслужби, фігурант мав активувати вибухівку із засідки у момент, коли офіцер проходитиме повз авто. Також поруч із під’їздом стояло ще одне авто, в якому зловмисник встановив відеореєстратор із функцією віддаленого доступу для ГРУ РФ. Це потрібно було ворогу, щоб зафіксувати момент підриву.

Надалі це відео планували використати в Росії для проведення інформаційно-психологічних операцій з розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Для виконання завдання ворога агент орендував квартиру поблизу будинку українського офіцера і встановив на балконі відеореєстратор. За допомогою замаскованого пристрою фігурант відстежував розпорядок дня та маршрути пересування військового. Далі зловмисник забрав зі схрону автомобільні дверцята, в які заздалегідь було вмонтовано саморобний вибуховий пристрій.

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В орендованому гаражі агент встановив їх на кросовер, який раніше пригнав із Харкова разом зі ще однією машиною для відеофіксації підриву.

затримала зловмисника, який планував підірвати українського військового. Джерело: СБУ

СБУ завчасно викрила агента та запобігла злочину

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера на гарячому за декілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного управління саморобної бомби.

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Російським агентом виявився колишній контрактник із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я. У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку "швидких" заробітків у профільних Telegram-каналах

Після вербування російськими спецслужбами агент отримав спочатку "тестове завдання": розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування авто Сил оборони в обласному центрі. Пізніше росіяни "відрядили" його до Хмельницького для здійснення замаху на командира підрозділу ССО.

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У разі вбивства українського воїна росіяни обіцяли кілеру "невідкладну евакуацію" до РФ через треті країни з оформленням російського громадянства. Під час обшуків у затриманого виявили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для законспірованих контактів із гру рф.















Листування зловмисника з російськими спецслужбістами. Джерело: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині фігурант перебуває під вартою без права внесення застави, за скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Служба безпеки України викрила чотирьох колаборантів у Херсоні, Харкові та Дніпропетровській області. Вони виправдовували російську агресію, підтримували захоплення українських територій і вихваляли збройні угруповання РФ.