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СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
927
СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Служба безпеки України викрила схему розкрадання оборонних коштів під час постачання форменого одягу для Національної гвардії. Двоє підприємців поставили військовим браковані бойові сорочки на понад 8,6 млн гривень.

Продукція не відповідала технічним вимогам і була непридатною для виконання службових завдань на передовій. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як працювала схема з постачанням бракованого одягу

Військова контррозвідка та слідчі СБУ за сприяння Командувача Національної гвардії України викрили масштабну схему розкрадання оборонних коштів. У Києві затримали двох підприємців, які поставили підрозділам НГУ неякісний формений одяг на загальну суму понад 8,6 млн гривень.

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки. Джерело: t.me/SBUkr

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За матеріалами розслідування, у серпні цього року фігуранти уклали з Нацгвардією договір на постачання 10 тисяч бойових сорочок. Однак замість виготовлення продукції відповідно до заявлених стандартів якості вони вирішили відвантажити одяг, який не відповідав вимогам військового обмундирування.

Крім того, замовнику поставили неповну партію товару.

Підприємці намагалися підкупити посадовця Нацгвардії

За даними слідства, організаторами оборудки були колишня засновниця столичного підприємства – виробника військового спорядження – та представник цієї компанії.

Щоб посадовець Центральної бази забезпечення Нацгвардії не перешкоджав прийманню бракованої продукції, підприємці запропонували йому хабар.

Однак військовослужбовець одразу повідомив про пропозицію своєму керівництву. Це дозволило правоохоронцям завчасно викрити фігурантів.

Співробітники СБУ задокументували їхню діяльність і затримали підприємців "на гарячому" під час спроби передати неправомірну вигоду офіцеру.

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки. Джерело: t.me/SBUkr

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих, а також у їхніх автомобілях виявили понад 3,5 млн гривень.

Крім грошей, правоохоронці вилучили мобільні телефони та документи з доказами злочинної діяльності.

Яке покарання загрожує затриманим

Слідчі СБУ повідомили колишній засновниці підприємства та його представнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань;
  • ч. 3 ст. 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки. Джерело: t.me/SBUkr

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки. Джерело: t.me/SBUkr

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки. Джерело: t.me/SBUkr

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ та Нацполіції затримали адвокатів, які, за інформацією слідства, вимагали гроші з виробника дронів, щоб "закрити" по ньому фейкове розслідування. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 150 тисяч доларів США.

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